ФСБУ по Аренде: бухгалтеры в нем еще не разобрались, а Минфин его уже правит

Более 51 процента бухгалтеров считают ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» самым сложным из всех новых стандартов (по данным опроса в сообществе «Клерка» ВКонтакте). Получается, бухгалтеры его уже применяют, но до конца в нем не разобрались.

Напомним, что ФСБУ 25/2018 применяется всеми коммерческими компаниями по любой аренде. Стандарт ввел новое понятие «объект учета аренды» и установил критерии для его определения.

Разобраться в стандарте нужно поскорее, так как с 2023 года вступят в силу первые поправки в стандарт. Они уже в Минфине.

Во-первых, поправят пункт 7 в части состава лизинговых платежей. Из платежей по договору исключат суммы НДС и иные аналогичные суммы налогов, независимо от того приняты они к вычету или будут возмещены другой стороной договора аренды. А значит, все суммы НДС следует исключить из формирования стоимости ППА, а также вести обособленный учет НДС.

Во-вторых, исправят пункт 16 . Арендаторам предоставят право самим выбирать, переоценивать или нет ППА, если предмет аренды относится к группе основных средств, которые переоцениваются. А значит, в учетной политике на 2023 год нужно будет предусмотреть, переоцениваются ППА или нет. Свой выбор нужно будет отразить в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2023 год. Если за 2022 год вы переоценивали ППА, а в 2023 году нет, рассчитайте эффект влияния в стоимостном выражении на показатели бухгалтерской отчетности.

Пожалуй, один из самых удачных и понятных разборов ФСБУ 25/2018 проводит преподаватель Елена Васильева на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Обучение начнется уже в эту пятницу 1 апреля.

Она разберет с Вами:

основное в работе с ФСБУ;

учет у арендатора;

учет у арендодателя;

раскрытие информации в бухгалтерской отчетности;

работу с ФСБУ в 1С.

Что еще входит в курс

Кроме ФСБУ по аренде, в течение месяца вы изучите еще четыре новых стандарта:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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Каждый день консультации в чате

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Удостоверение о повышении квалификации

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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