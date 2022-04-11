Обучение для бухгалтеров

Семь важных вебинаров для бухгалтера. Что посетить на этой неделе

На этой неделе говорим в основном про изменения. Напомним, что в прямом эфире можно принять участие бесплатно.

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Для этого нужно зарегистрироваться заранее на вебинар. Потом видеозапись предоставляется за отдельную плату. 

Также видеозаписи всех вебинаров входят в подписку «Клерк.Премиум». На этой неделе ее можно оформить со скидкой –50%. Подписаться по акции>>

 11.04 про госзакупки

Эксперт по госзакупкам налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов Константин Чупырь расскажет про изменения в правилах госзакупок.

Основное внимание он уделит закупке у единственного поставщика:

  • требования к участникам, когда проводится такая закупка, 
  • дополнительные случаи и особенности. 

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11.04 про электронную транспортную накладную

Сотрудники компании Docrobot Никита Ксендзов и Анастасия Попченкова помогут вам подготовиться к переходу на работу с транспортными накладными в электронном формате.

Напомним, что с 2023 года это требование станет обязательным. 

Вы узнаете:

  • Как устроена схема электронного перевозочного документооборота?
  • Как водители будут подписывать ЭТрН, а сотрудники ГИБДД — проверять?
  • Как быстро и легко перейти на электронный формат?
  • Сколько можно сэкономить, отказавшись от бумажных перевозочных документов?
  • Кому будет полезна интеграция ЭТрН с учетной системой, а кому проще работать в веб-сервисе?

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 12.04 про НДС

К.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБ Вера Сокуренко на вебинаре пройдется с вами по декларации по НДС за I квартал. Поможет ее составить с учетом всех изменений и разъяснений налоговиков. Ответит на ваши вопросы.  

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 13.04 про проверки

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский расскажет про роль представителей МВД на выездных проверках. Как они ведут себя в реальной жизни, на что имеют право, а где превышают полномочия.  

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 13.04 про управленческий учет

Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, бухгалтерский блогер Лариса Магафурова даст ключи к антикризисному управленческому учету. Покажет примеры по настройке в 1С. 

На вебинаре разберет:

  • какие есть управленческие ошибки и как их исправить;
  • какие есть “ключи” управленки, которые надо использовать в условиях кризиса;
  • точечные меры, которые нужно предпринять, чтобы противостоять кризису;
  • как настроить в 1С управленческий учет.

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 15.04 про ликвидационную стоимость

Профессиональный оценщик Сергей Радыгин разберет суть понятия «Ликвидационная стоимость» для целей ФСБУ 6/2020.

Рассмотрит плюсы и минусы трех вариантов определения ликвидационной стоимости: 

  • рассчитывать самому бухгалтеру, 
  • дать задание различным подразделениям, 
  • пригласить оценщика.

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 15.04 про льготы для IT

Директор центра правового консалтинга ООО Элкод, член Платы налоговых консультантов Полина Колмакова проведет важный вебинар для бухгалтеров IT-сферы. Расскажет про все льготы и господдержку, а также о том, какие шаги сейчас предпринять бухгалтеру, чтобы ее получить.  

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