Семь важных вебинаров для бухгалтера. Что посетить на этой неделе

Для этого нужно зарегистрироваться заранее на вебинар. Потом видеозапись предоставляется за отдельную плату.
Также видеозаписи всех вебинаров входят в подписку «Клерк.Премиум». На этой неделе ее можно оформить со скидкой –50%. Подписаться по акции>>
11.04 про госзакупки
Эксперт по госзакупкам налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов Константин Чупырь расскажет про изменения в правилах госзакупок.
Основное внимание он уделит закупке у единственного поставщика:
- требования к участникам, когда проводится такая закупка,
- дополнительные случаи и особенности.
11.04 про электронную транспортную накладную
Сотрудники компании Docrobot Никита Ксендзов и Анастасия Попченкова помогут вам подготовиться к переходу на работу с транспортными накладными в электронном формате.
Напомним, что с 2023 года это требование станет обязательным.
Вы узнаете:
- Как устроена схема электронного перевозочного документооборота?
- Как водители будут подписывать ЭТрН, а сотрудники ГИБДД — проверять?
- Как быстро и легко перейти на электронный формат?
- Сколько можно сэкономить, отказавшись от бумажных перевозочных документов?
- Кому будет полезна интеграция ЭТрН с учетной системой, а кому проще работать в веб-сервисе?
12.04 про НДС
К.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБ Вера Сокуренко на вебинаре пройдется с вами по декларации по НДС за I квартал. Поможет ее составить с учетом всех изменений и разъяснений налоговиков. Ответит на ваши вопросы.
13.04 про проверки
Налоговый адвокат Вячеслав Василевский расскажет про роль представителей МВД на выездных проверках. Как они ведут себя в реальной жизни, на что имеют право, а где превышают полномочия.
13.04 про управленческий учет
Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, бухгалтерский блогер Лариса Магафурова даст ключи к антикризисному управленческому учету. Покажет примеры по настройке в 1С.
На вебинаре разберет:
- какие есть управленческие ошибки и как их исправить;
- какие есть “ключи” управленки, которые надо использовать в условиях кризиса;
- точечные меры, которые нужно предпринять, чтобы противостоять кризису;
- как настроить в 1С управленческий учет.
15.04 про ликвидационную стоимость
Профессиональный оценщик Сергей Радыгин разберет суть понятия «Ликвидационная стоимость» для целей ФСБУ 6/2020.
Рассмотрит плюсы и минусы трех вариантов определения ликвидационной стоимости:
- рассчитывать самому бухгалтеру,
- дать задание различным подразделениям,
- пригласить оценщика.
15.04 про льготы для IT
Директор центра правового консалтинга ООО Элкод, член Платы налоговых консультантов Полина Колмакова проведет важный вебинар для бухгалтеров IT-сферы. Расскажет про все льготы и господдержку, а также о том, какие шаги сейчас предпринять бухгалтеру, чтобы ее получить.