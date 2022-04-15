Что нового ждет вас в подписке «Клерк.Премиум». Скидка 40 % скоро заканчивается

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Особые новшества подписчиков ждут в разделе «Каталог обучения».

Мы серьезно дополнили разделы онлайн-курсы и вебинары. Теперь по подписке бесплатно в течение всего ее срока доступны:

38 онлайн-курсов;

268 вебинаров.

Существенную скидку предоставят на:

8 курсов повышения квалификации;

1 онлайн-практикум;

2 программы профессиональной переподготовки.

Все обучения прямо сейчас можно посмотреть в Каталоге.

Недавно был добавлен онлайн-курс про типичные ошибки по налогу на прибыль. В нем не просто перечислены основные ошибки, а дается возможность провести работу над ними.

Курс разработан специально для бухгалтеров всех категорий и уровня знаний. Ошибки, которые мы будем разбирать, встречаются в работе предприятий любых размеров и независимо от вида деятельности.

В раздел вебинаров в ближайшее время добавим видеозаписи про:

ликвидационную стоимость ОС

то, как ИТ-компании получить господдержку и льготы

валютные контроль

новые правила по охране труда

риски работы с самозанятыми

кадровый ЭДО.

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