Что нового ждет вас в подписке «Клерк.Премиум». Скидка 40 % скоро заканчивается

Сейчас действует скидка на подписку –40%. Оформить ее можно на полгода за 10 900 руб. (вместо 18 000 руб.), на год – 15 600 руб. (вместо 24 800 руб.).
Что нового
Особые новшества подписчиков ждут в разделе «Каталог обучения».
Мы серьезно дополнили разделы онлайн-курсы и вебинары. Теперь по подписке бесплатно в течение всего ее срока доступны:
- 38 онлайн-курсов;
- 268 вебинаров.
Существенную скидку предоставят на:
- 8 курсов повышения квалификации;
- 1 онлайн-практикум;
- 2 программы профессиональной переподготовки.
Все обучения прямо сейчас можно посмотреть в Каталоге.
Недавно был добавлен онлайн-курс про типичные ошибки по налогу на прибыль. В нем не просто перечислены основные ошибки, а дается возможность провести работу над ними.
Курс разработан специально для бухгалтеров всех категорий и уровня знаний. Ошибки, которые мы будем разбирать, встречаются в работе предприятий любых размеров и независимо от вида деятельности.
В раздел вебинаров в ближайшее время добавим видеозаписи про:
- ликвидационную стоимость ОС
- то, как ИТ-компании получить господдержку и льготы
- валютные контроль
- новые правила по охране труда
- риски работы с самозанятыми
- кадровый ЭДО.
Еще подписчики получают
- Разъяснение экспертов в любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, УСН, самозанятых. Про все!
- Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы.
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