Обучение для бухгалтеров

Что нового ждет вас в подписке «Клерк.Премиум». Скидка 40 % скоро заканчивается

«Клерк.Премиум» – это подписка на закрытую часть «Клерка». Она подходит для тех, кому нужна профессиональная информация для работы. Это безлимитные консультации, онлайн-курсы, статьи, вебинары.

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Сейчас действует скидка на подписку –40%. Оформить ее можно на полгода за 10 900 руб. (вместо 18 000 руб.), на год – 15 600 руб. (вместо 24 800 руб.).

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Что нового

Особые новшества подписчиков ждут в разделе «Каталог обучения».

Мы серьезно дополнили разделы онлайн-курсы и вебинары. Теперь по подписке бесплатно в течение всего ее срока доступны:

  • 38 онлайн-курсов;
  • 268 вебинаров.

Существенную скидку предоставят на:

  • 8 курсов повышения квалификации;
  • 1 онлайн-практикум;
  • 2 программы профессиональной переподготовки.

Все обучения прямо сейчас можно посмотреть в Каталоге. 

Недавно был добавлен онлайн-курс про типичные ошибки по налогу на прибыль. В нем не просто перечислены основные ошибки, а дается возможность провести работу над ними.

Курс разработан специально для бухгалтеров всех категорий и уровня знаний. Ошибки, которые мы будем разбирать, встречаются в работе предприятий любых размеров и независимо от вида деятельности.

В раздел вебинаров в ближайшее время добавим видеозаписи про:

  • ликвидационную стоимость ОС
  • то, как ИТ-компании получить господдержку и льготы
  • валютные контроль
  • новые правила по охране труда 
  • риски работы с самозанятыми
  • кадровый ЭДО.

Еще подписчики получают

  • Разъяснение экспертов в любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, УСН, самозанятых. Про все!
  • Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы.
  • Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.
  • Онлайн-обучение для того, чтобы поддерживать свои знания на актуальном уровне.

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Клерк
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