Расходы в налоговом учете: онлайн-курс про типичные ошибки в налоге на прибыль

Наш новый курс курс посвящен ошибкам, цена которых равна увеличению налога на прибыль со всеми вытекающими последствиями.

Наша цель — не только перечислить основные ошибки, но и провести работу над ними.

Курс разработан специально для бухгалтеров всех категорий и уровня знаний. Ошибки, которые мы будем разбирать, встречаются в работе предприятий любых размеров и независимо от вида деятельности.

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Частные и практикующие налоговые консультанты и бухгалтеры, оказывающие консалтинговые услуги, почерпнут из разделов этого курса последние тенденции налоговых проверок. Нарушения, с которыми сталкиваются бизнесмены, в 100% случаев можно было избежать и предотвратить штрафные последствия.

Владельцам бизнеса будет полезно узнать, с помощью все-таки каких расходов можно оптимизировать налог на прибыль. И наоборот, о чем нужно забыть раз и навсегда, чтобы не спорить с налоговыми органами в суде.

Чтобы избежать нарушений (и соответственно, наказаний), связанных с расчетом налога на прибыль, следует проанализировать уже выявленные ФНС типичные ошибки других налогоплательщиков. При этом необходимо опираться на нормы НК РФ, разъяснения контролирующих органов, а в спорных ситуациях и на судебную практику.

Всю эту кропотливую работу уже провели авторы этого курса. Каждый раздел наполнен полезными и рабочими ссылками на действующую нормативную базу.

При ответе на очередное требование налоговиков о предоставлении пояснений за принятые к учету расходы, у вас будет готов однозначный ответ, составленный на основе их собственным писем и разъяснений за последние годы.

Теперь мы готовы предоставить вашему вниманию готовый мануал по принятию расходов в налоговом учете.