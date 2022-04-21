ТОП-5 ближайших бесплатных вебинаров

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21.04 про электронные кадры

Product Owner ELMA365 КЭДО Александра Лощёнова расскажет, как организовать кадровый электронный документооборот в рамках действующего законодательства. Себестоимость обслуживания системы можно снизить, и она скажет, за счет каких элементов.

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21.04 про сотрудничество с самозанятыми

Подробно все риски при работе с самозанятыми разберет руководитель клиентского сервиса Qugo Елена Усачева. Риски при работе с самозанятыми — тема, которая беспокоит многих: как тех, кто еще пока думает о том, чтобы начать работу с плательщиками НПД, так и тех, кто с ними уже работает. Но не стоит бояться: если настроить процесс корректно, то все риски можно будет свести к минимуму.

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22.04 про трудовые проверки

Эксперт в области трудового права и управления персоналом Юлия Жижерина расскажет про кардинальные изменения в области охраны труда, а также про особенности работы с различными сотрудниками (педагогами, медиками, водителями, иностранцами, молодежью и т.д.).

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25.04 про новые ФСБУ

Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Анна Крысина разберет сложные вопросы применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018.

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26.04 про дебиторку и кредиторку

Дебиторская и кредиторская задолженность есть у каждой организации и почти у всех есть сомнительная и безнадежная. Консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing Светлана Беляева расскажет про те ошибки в работе с задолженностями, которые приводят к неприятным налоговым последствиям.

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