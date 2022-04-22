Как бухгалтеру и индивидуальному предпринимателю разобраться со страховыми взносами

То есть получается, что бюджет получает за него взносы дважды: от него лично (как за ИП), и от компании (как за работника). Такую позицию Минфин подтверждал в письме от 19.08.2019 № 03-15-05/63294.

Но ИП может не платить взносы за себя, если оформит самозанятость.

И таких нюансов в начислении страховых взносов достаточно. Глава экспертной группы «Клерка» Надежда Камышева собрала тонкости, особенности, типичные ошибки. Разобрала. Систематизировала. Так был написан курс повышения квалификации «Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки».

На него сейчас очень большая скидка –63%. Занятия начнутся 1 мая.

Записаться и получить скидку>>

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с ведущим экспертом «Клерка» Надеждой Камышевой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Модуль 1. Основные понятия, правила начисления, сроки

Модуль 2. За что, кому и сколько платить взносов

Модуль 3. Пониженные тарифы

Модуль 4. Взносы в ФСС

Посмотреть полную программу курса>>

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Проконсультироваться с куратором группы>>