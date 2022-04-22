Не отправляйте эти документы налоговикам, хоть они и просят

На вебинаре управляющий партнер «Юридического партнерства Курсив» Мария Ильяшенко подробно разобрала все варианты ответов на требования из налоговой.

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Она рассказала из своей практики, что налоговики запрашивают:

КУДИР;

книгу кассира операциониста;

документы, подтверждающие ведение раздельного учета по специальным налоговым режимам.

Не стоит вслепую отправлять все налоговикам по требованию. КУДИР – это срез вашей деятельности за год. Поэтому часто в них проскакивают операции, которых в нем быть не должно. Например, по невнимательности сотрудника. Забывают, что зачет – это тот же доход, а сумма зачета может быть сверхлимитной.

В требованиях налоговики ссылаются на ст. 88 НК. Хотя именно в силу этой статьи можно не направлять эти документы в инспекцию.

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