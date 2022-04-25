Как быстро освоить управленческий учет и не разорить директора

«Клерк» помогает бухгалтерам освоить новые горизонты, не покидая рабочего места. Изучайте управленческий учет вместе с нами. Станьте востребованным специалистом в глазах любого владельца бизнеса.

Предлагаем вам полный спектр нужных инструментов: онлайн-курсы, курсы повышения квалификации, записи вебинаров.

Курсы повышения квалификации

Выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации. Курсы соответствуют профстандарту «Бухгалтер». Удостоверение — в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения. Монументальный курс из 37 лекций. Стоимость: 14 990 рублей.

Онлайн-курсы

Если вам не нужно официальное удостоверение с занесением в Госреестр — пройдите онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Только сейчас предлагаем скидку 75%. Стоимость для вас: 3 000 рублей! Записывайтесь.

Пройдите курс, и покажите своему директору, куда уходят деньги и как заработать их больше. Весь курс построен на понятных примерах, которые разбираем прямо в табличном виде в Excel.

Онлайн-курсы — лучший способ разобраться в управленческом учете без практики и воды. Еще по управленке у нас есть курс про анализ финансовой отчетности. Он стоит 11 770 рублей. На него пока скидки нет, к сожалению.

Вебинары

Каждую лекцию можно приобрести отдельно.

1. Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С

Деятельность компания катится по наклонной? Эксперт Лариса Магафурова расскажет, какие точечные меры помогут выжить бизнесу, если даже ранее управленческий учет никто не вел. Какие точечные меры помогут компании выплыть из ямы кризиса. Как настроить управленческий учет в 1С.

Стоимость: 1 950 рублей.

2. Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора

Не ценят на работе? Эксперт-практик Екатерина Носова расскажет, как навыки управленческого учета помогут сломать предубеждения начальства.

Стоимость: 1 950 рублей.

3. Финансовое планирование в кризис — руководство к действию.

Доходы бизнеса стремятся к нулю из-за проблем на рынке? Эксперт по управленческому учету Дмитрий Колесников раскроет разницу между финансовой моделью и бюджетом. Научит быстро оценивать финансовый эффект от изменения условий рынка в кризис.

Стоимость: 1 950 рублей.

4. Бюджетирование — инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха.

Не знаете, что такое бюджетирование? Методолог по бюджетированию и стратегическому планированию Павел Боровков доступно расскажет, что это такое, о фишках и ноу-хау, и о том, как бюджетирование спасет ваш бизнес от убытков.

Стоимость: 1 950 рублей.

Запись вебинара — это быстро, но там нет тестирования и информации не так структурирована, как в курсе. Поэтому самый выгодный вариант — брать курс по управленке, пока огромная скидка, всего за 3000 руб. (всего на 1000 руб. дороже, чем вебинар!).

Там и на тестах знания проверите, и сертификат получите.