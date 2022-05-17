Как сэкономить на налогах: курс, понятный бухгалтерам

Курс ориентирован на бухгалтеров, директоров и собственников бизнеса. То есть на тех, кто рискует штрафами и уголовкой в ситуации, когда налоговики посчитают схему налоговой экономии незаконной. Эксперт, адвокат Никита Болтинский на пальцах разобрал, как проверять контрагентов, выбирать способы налогового планирования так, чтобы ни один налоговик не подкопался. Курс без «розовых очков» — если за что-то может «прилететь», автор курса откровенно об этом заявляет.

Записываются на курс тут. Сейчас цена 7800 руб. Внутри курса видео-лекции, конспекты, тесты. По окончании получите сертификат. Посмотрите первое видео курса.

Почему именно сейчас важен такой курс?

В кризис любой бизнесмен для функционирования своего предприятия стремится оптимизировать издержки: оплата труда, транспортная и складская логистика, затраты на рекламу, представительские расходы и многое другое. Значительную часть расходов предприятия занимают налоги.

Компании находят различные способы уменьшить налоговую нагрузку: от откровенно агрессивных схем с «однодневками» или «техничками» до вполне легальных инструментов, связанных с реструктуризацией бизнеса, переосмыслением и перестройкой текущих бизнес-процессов.

Вступившая в силу более трёх лет назад статья 54.1 НК РФ не смогла в полной мере урегулировать отношения между налоговой и бизнесом. На практике продолжают возникать вопросы о законности тех или иных сделок и операций.

Оплатить курс можно тут.

Чему научитесь на курсе

После нашего курса вы точно ответите на вопросы:

Как выстраивать отношения со своими контрагентами таким образом, чтобы не вызывать вопросов у налоговой инспекции? Какая структура ведения бизнеса не только обеспечит эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия, получение прибыли, но и будет не обременительна с точки зрения налогов? Какие хозяйственные операции помимо своей основной экономической цели позволяют предприятию экономить на налогах?

Фишки курса

Все выводы основаны на судебной практике! А это самый действенный способ понять, какие претензии ИФНС удастся отбить в суде.

Правоприменительная и судебная практика стремительно меняются. То, что было возможно вчера, сегодня может оказаться вне рамок правового поля.

Информация в этом курсе основана на актуальной судебной практике, в том числе Верховного Суда РФ, а также разъяснениях контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.

Готовы законно экономить на налогах? Тогда приступаем!