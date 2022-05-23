Клерк сразу в двух рейтингах за неделю! Рассказываем, почему это круто

Первый топ — ED Techs, рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования. Мы не просто туда попали, а поднялись уже на 86 место с 90го!

По выручке выросли на 115%.

Ну и дальше — больше, конечно. Продолжаем пилить для вас полезный контент и готовить лучшие онлайн-курсы и профессиональную переподготовку. Для тех, кто забыл — вот так выглядят наши красивенькие дипломы:

А еще мы в топ-20 Медиалогии! Залетели в двадцатку самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2022 года. Представляете?

Рейтинг Медиалогии — один из самых престижных рейтингов СМИ в России. И мы рады оказаться в хорошей компании :)