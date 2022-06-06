Налоговые риски для бизнеса 2022: что надо знать бухгалтеру и директору

Что случилось

Только за последние пару месяцев ФНС приняла сразу несколько мер вроде бы как для поддержки бизнеса. Казалось бы:

подачу в суды заявлений о банкротстве предприятий остановили еще с 9 марта .

. мораторий на блокировку счетов компаний за неуплату налогов продлили до 1 июля;

процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС ускорили;

бизнесу дали отсрочку по страховым взносам.

Но на какое из этих новшеств не взглянуть — все они на практике оказываются с подхвохами. И не спасают от правильного налогового планирования, иначе встречи с налоговиками не избежать.

Поэтому «Клерк» сделал классный курс о том, как такому планированию научиться.

Что это за курс

Это цикл видео-лекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.

Вместе с ним мы по полочкам разложили:

как проверять контрагентов;

как выстроить структуру бизнеса без рисков;

как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.

Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.

Почему вам надо смотреть именно этот курс

Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!

И конечно, только на актуальных примерах.

Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.

Как записаться

Записываются на курс тут. Сейчас цена 7800 руб.

Внутри курса видео-лекции, конспекты, тесты.

>>>Посмотрите первое видео курса.