Налоговые риски для бизнеса 2022: что надо знать бухгалтеру и директору

Что случилось
Только за последние пару месяцев ФНС приняла сразу несколько мер вроде бы как для поддержки бизнеса. Казалось бы:
- подачу в суды заявлений о банкротстве предприятий остановили еще с 9 марта.
- мораторий на блокировку счетов компаний за неуплату налогов продлили до 1 июля;
- процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС ускорили;
- бизнесу дали отсрочку по страховым взносам.
Но на какое из этих новшеств не взглянуть — все они на практике оказываются с подхвохами. И не спасают от правильного налогового планирования, иначе встречи с налоговиками не избежать.
Поэтому «Клерк» сделал классный курс о том, как такому планированию научиться.
Что это за курс
Это цикл видео-лекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.
Вместе с ним мы по полочкам разложили:
- как проверять контрагентов;
- как выстроить структуру бизнеса без рисков;
- как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.
Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.
Почему вам надо смотреть именно этот курс
Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!
И конечно, только на актуальных примерах.
Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.
Как записаться
Записываются на курс тут. Сейчас цена 7800 руб.
Внутри курса видео-лекции, конспекты, тесты.