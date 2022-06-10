Как не упустить ни одной меры поддержки и сохранить нервы во время отчетности? Мы нашли несколько способов

Вот только несколько революционных изменений, в которых надо разобраться прямо сейчас, ибо время не ждет:

С 1 июля стартует АУСН. Также с 1 июля заработает Единый налоговый платеж, а с 2023 года станет обязательным Единый налоговый счет. После объединения ПФР и ФСС грядут кардинальные изменения в отчетности. Новый РСВ и новая 6-НДФЛ.

Кому все это нужно использовать в работе и как?

Все должен знать бухгалтер. Если что-то не учесть в работе — например, запутаться с ЭЦП или электронными доверенностями или допустить промашку в отчетности — бухгалтера ждут штрафы (и это в лучшем случае).

А меры господдержки? Их вышло великое множество, но понять, под какие критерии попадаете именно вы, с первого взгляда не получится.

Мы собрали лучших экспертов-практиков «Клерка», чтобы они понятно и подробно рассказали всю самую актуальную информацию о мерах поддержки, новых законах, письмах и постановлениях — и о том, как это применять в работе.

Стартовал набор в группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022». Старт первой группы 15 июня. Обучение пойдет по плотному графику, но за месяц оно закончится.

Что за курс

Этот курс содержит все самые важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера. Расскажем, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас.

На курсе преподаватели и кураторы будут вживую общаться с теми, кто учится, на онлайн-консультациях и в закрытом Телеграм-чате. Также они проверяют письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы. Из-за этого группа не может быть резиновой.

Смотрите видео, читайте конспекты, сдавайте тесты и письменные задания. Все онлайн.

На курсе вы: научитесь избегать распространенных ошибок;

узнаете, что придется настроить в учете;

узнаете, как подготовиться к проверкам;

поймете, какие меры поддержки бизнеса существуют и как их эффективно использовать.

Преподаватели

Все разложат по полочкам:

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП

Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика»

Что получите

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Как получить скидку

Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой — без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.

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