Как сдать полугодовую отчетность без седых волос: инструкция

Шаг первый: составляем календарь

Мы уверены, такой календарь и так висит у вас где-то над рабочим столом, но лишний раз пробежать глазами даты не мешает. Итак, ловите самые важные сроки на июнь:

1 — 15 июня

СЗВ-ТД за май 2022 года (если были кадровые изменения)

СЗВ-М за май 2022 года

1 — 28 июня

Декларация по налогу на прибыль за январь-май 2022 года (налогоплательщики ежемесячно сдающие отчетность по прибыли)

А это на июль:

1 — 15 июля

СЗВ-М за июнь 2022 года

СЗВ-ТД за июнь 2022 года

1 — 20 июля

Единая упрощенная налоговая декларация за полугодие 2022 года (ОСНО, если не вели деятельность)

«Бумажный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года

1 — 25 июля

Декларация по НДС за 2 квартал 2022 года

«Электронный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года

1 — 28 июля

Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2022 года (при ежеквартальной сдаче отчетности)

Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2022 года (при ежемесячной сдаче отчетности)

Шаг второй: собираем в кучу все последние изменения в законах

Для этого:

читаем ленту новостей на «Клерке»;

открываем порталы со всеми последними документами (лучше всего этот http://publication.pravo.gov.ru/)

изучаем документы и смотрим, какие нужно применять именно вам.

Сложно? Непонятно и запутано? Чтобы ускорить дело, лучше уже сейчас пройти курс повышения квалификации на «Клерке».

О чем этот курс

Этот курс содержит все самые важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера.

На курсе вы:

научитесь избегать распространенных ошибок;

узнаете, что придется настроить в учете;

как подготовиться к проверкам.

Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас.

Кто ведет курс

Лучшие преподаватели-практики «Клерка»:

Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

— эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах. Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг

— бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

— глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика»

Что получите

Во-первых, официальное удостоверение. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Во-вторых, закрытие часов «ИПБ России» — 40 часов ИПБР. Программу курса посмотреть можно здесь