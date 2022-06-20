Как сдать полугодовую отчетность без седых волос: инструкция

Шаг первый: составляем календарь
Мы уверены, такой календарь и так висит у вас где-то над рабочим столом, но лишний раз пробежать глазами даты не мешает. Итак, ловите самые важные сроки на июнь:
1 — 15 июня
- СЗВ-ТД за май 2022 года (если были кадровые изменения)
- СЗВ-М за май 2022 года
1 — 28 июня
- Декларация по налогу на прибыль за январь-май 2022 года (налогоплательщики ежемесячно сдающие отчетность по прибыли)
А это на июль:
1 — 15 июля
- СЗВ-М за июнь 2022 года
- СЗВ-ТД за июнь 2022 года
1 — 20 июля
- Единая упрощенная налоговая декларация за полугодие 2022 года (ОСНО, если не вели деятельность)
- «Бумажный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года
1 — 25 июля
- Декларация по НДС за 2 квартал 2022 года
- «Электронный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года
1 — 28 июля
- Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2022 года (при ежеквартальной сдаче отчетности)
- Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2022 года (при ежемесячной сдаче отчетности)
Шаг второй: собираем в кучу все последние изменения в законах
Для этого:
- читаем ленту новостей на «Клерке»;
- открываем порталы со всеми последними документами (лучше всего этот http://publication.pravo.gov.ru/)
- изучаем документы и смотрим, какие нужно применять именно вам.
Сложно? Непонятно и запутано? Чтобы ускорить дело, лучше уже сейчас пройти курс повышения квалификации на «Клерке».
О чем этот курс
Этот курс содержит все самые важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера.
На курсе вы:
- научитесь избегать распространенных ошибок;
- узнаете, что придется настроить в учете;
- как подготовиться к проверкам.
Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас.
Кто ведет курс
Лучшие преподаватели-практики «Клерка»:
- Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
- Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг
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- Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика»
Что получите
Во-первых, официальное удостоверение. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Во-вторых, закрытие часов «ИПБ России» — 40 часов ИПБР. Программу курса посмотреть можно здесь