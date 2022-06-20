Обучение для бухгалтеров

Как сдать полугодовую отчетность без седых волос: инструкция

Напоминаем некоторые важные для бухгалтера сроки.

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Как сдать полугодовую отчетность без седых волос: инструкция

Шаг первый: составляем календарь

Мы уверены, такой календарь и так висит у вас где-то над рабочим столом, но лишний раз пробежать глазами даты не мешает. Итак, ловите самые важные сроки на июнь:

1 — 15 июня

  • СЗВ-ТД за май 2022 года (если были кадровые изменения)
  • СЗВ-М за май 2022 года

1 — 28 июня

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-май 2022 года (налогоплательщики ежемесячно сдающие отчетность по прибыли)

А это на июль:

1 — 15 июля

  • СЗВ-М за июнь 2022 года
  • СЗВ-ТД за июнь 2022 года

1 — 20 июля

  • Единая упрощенная налоговая декларация за полугодие 2022 года (ОСНО, если не вели деятельность)
  • «Бумажный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года

1 — 25 июля

  • Декларация по НДС за 2 квартал 2022 года
  • «Электронный» отчет 4-ФСС за полугодие 2022 года

1 — 28 июля

  • Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2022 года (при ежеквартальной сдаче отчетности)
  • Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2022 года (при ежемесячной сдаче отчетности)

Шаг второй: собираем в кучу все последние изменения в законах

Для этого:

  • читаем ленту новостей на «Клерке»;
  • открываем порталы со всеми последними документами (лучше всего этот http://publication.pravo.gov.ru/)
  • изучаем документы и смотрим, какие нужно применять именно вам.

Сложно? Непонятно и запутано? Чтобы ускорить дело, лучше уже сейчас пройти курс повышения квалификации на «Клерке».

О чем этот курс

Этот курс содержит все самые важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера.

На курсе вы:

  • научитесь избегать распространенных ошибок;
  • узнаете, что придется настроить в учете;
  • как подготовиться к проверкам.

Расскажем все, без чего нельзя работать бухгалтером прямо сейчас.

Кто ведет курс

Лучшие преподаватели-практики «Клерка»:

  • Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
  • Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг
  • Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
  • Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика»

Что получите

Во-первых, официальное удостоверение. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Во-вторых, закрытие часов «ИПБ России» — 40 часов ИПБР. Программу курса посмотреть можно здесь

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