Как стать знаменитым с Клерк.Ру и поразить коллег своими знаниями и опытом

Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. Но для этого нам нужна ваши помощь и участие в жизни «Клерка». Взамен мы сделаем вас знаменитыми!

Ищем блогеров в Трибуну

Для чего. Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.

В Трибуне нет или почти нет (Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке», пишите на любые темы, но, пожалуйста, без рекламы товаров работ, услуг.

Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Что делать. Писать тексты в свободной форме, интересные профессиональному кругу читателей «Клерка».

Как часто. Писать желательно регулярно. Но как часто — ежемесячно, еженедельно или ежедневно — решать вам.

В чем выгода. Денег предложить не можем, но славы — сколько угодно. Лучшие посты мы будем пиарить не только на главной странице сайта, но и через многочисленные соцсети «Клерка». Ваш пост прочитают десятки тысяч человек. Станете звездой. Но если вы уже звезда в бухгалтерском мире, поищем деньги, чтобы платить за ваш блог в Трибуне ))

Куда обращаться. Можно никуда не обращаться, а сразу писать в Трибуну. Но, если у вас особый случай или вы — та самая звезда, пишите главному редактору «Клерка».

Нужны копирайтеры для коммерческого контента

Для чего. На «Клерке» есть статьи и разборы — полезные в работе тексты для бухгалтеров по подписке «Клерк.Премиум». Также редакция помогает компаниям вести блоги.

Ежедневно выходит семь статей, два разбора о налогах, бухучете, кадрах и финансах и десяток текстов в блогах компаний. Статьи, разборы и блоги редактирует и публикует редакция «Клерка», но часто их пишут внештатные авторы.

Что делать. По заданию редакции писать статьи и разборы о налогах, бухучете, кадрах и финансах. По теме, в которой вы эксперт.

Актуализировать статьи, которые выходили на «Клерке» раньше.

Дописывать и переписывать материалы, которые присылают в редакцию сторонние авторы и их пиарщики.

Как часто. Зависит от вашего желания и возможностей. Некоторые внештатные авторы пишут нам по 10-15 статей в месяц. А кто-то одну-две.

В чем выгода. За статьи по заказу редакции и рерайт текстов платим деньги. Примерно по 1 500 руб. за статью и по 500 руб. за рерайт. Однако если вы эксперт в редкой области знаний, например в ВЭД, госзаказе или антиотмывочном законодательстве, возможны особые условия.

Куда обращаться. Пишите главному редактору «Клерка». Расскажите о своем профессиональном, писательском и копирайтерском опыте, об области знаний, на которой специализируетесь, пришлите ссылки на статьи, которые вы писали или редактировали.

Неотвеченные вопросы ждут экспертов

Для чего. «Клерк.Консультации» — раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают на вопросы пользователей в течении суток. Количество вопросов неограниченное. Но штатных и внештатных экспертов нам не всегда хватает, особенно в экзотических областях знаний, типа ВЭД, валютного контроля, банковской и таможенной деятельности.

Что делать. Отвечать на вопросы пользователей в сфере вашей профессиональной компетенции.

Как часто. Зависит от вашего желания, возможностей и специализации. Некоторые эксперты отвечают на 20-30 вопросов в неделю. Кто-то дает одну-две консультации по уникальному или сложному вопросу.

В чем выгода. За консультации платим деньги по индивидуальной для каждого эксперта ставке. Если консультация уникальная или сложная, возможны особые условия оплаты.

Куда обращаться. Пишите руководительнице сервиса «Клерк.Консультации». Расскажите о себе, в каких вопросах вы специализируетесь.

Приглашаем ведущих курсов и вебинаров

Для чего. «Клерк» проводит бесплатные и платные вебинары, а также курсы повышения квалификации и переподготовки. Для вебинаров и курсов нам нужны спикеры и разработчики учебных программ.

Что делать. Придумать актуальную тему для вебинара и выступить на нем спикером. Разработать программу курса повышения квалификации, написать текст и сняться в серии обучающих роликов.

Как часто. Как договоритесь с продюсером-методологом и руководителем Центра обучения «Клерка».

В чем выгода. За курсы повышения квалификации платим деньги в зависимости от сложности темы и объема курса. За вебинары — пока не платим, но спикеров ждет слава и почести от благодарных слушателей. Впрочем, если тема вебинара сложная или уникальная, возможны иные условия.

Куда обращаться. Пишите продюсеру-методологу и руководителю Центра обучения «Клерка». Расскажите о своей профессиональной деятельности и опыте публичных выступлений. Опишите, какие курсы и вебинары вы могли бы провести.