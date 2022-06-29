Как защищаться до, во время и после налоговых проверок. Рекомендации налоговых экспертов

Что случилось

ФНС планирует в ближайшем будущем практически полностью отказаться от выездных проверок. Ведь у камерального контроля и предпроверочного анализа есть очень широкие возможности.

У аналитической работы, которую проводят налоговики, есть цель — заставить налогоплательщика вне рамок проверок по «добровольно» уточнить своих налоговые обязательства.

Для истребования документов налоговый орган использует ст. 93.1 НК, осмотр может быть проведен и в рамках камеральной проверки. Руководителей компании вызывают в инспекцию для дачи пояснений вне рамок проверок.

Во многих случаях для выявления правонарушений налоговому органу просто нет необходимости выходить на проверку в помещение налогоплательщика.

С другой стороны, при назначении выездных налоговых проверок применяется риск-ориентированный подход. Это значит, что проверять на выезде будут только заведомо виновных, по мнению ФНС, налогоплательщиков.

Сразу скажем, что предпроверочный анализ — это целый комплекс мероприятий, которые, по существу, регулируются не Налоговым кодексом, а внутренними регламентами налоговиков.

Не так давно на эту тему высказался депутат Госдумы Андрей Макаров: дескать, процедуры предпроверочного анализа в НК нет, она непрозрачная, как ФНС это объяснит? Глава ФНС Даниил Егоров на это ответил: суть действий ФНС в том, чтобы помочь бизнесу ответить на вопросы налоговиков еще до запуска проверки. И за рамки своих полномочий в этом процессе никто не выходит.

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