Обучение для бухгалтеров

Как защищаться до, во время и после налоговых проверок. Рекомендации налоговых экспертов

«Клерк» сделал курс о защите в ходе налоговых проверок. О законных способах противостоять давлению налоговиков и не доводить дело до уголовной и субсидиарной ответственности.

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Как защищаться до, во время и после налоговых проверок. Рекомендации налоговых экспертов

Что случилось

ФНС планирует в ближайшем будущем практически полностью отказаться от выездных проверок. Ведь у камерального контроля и предпроверочного анализа есть очень широкие возможности.

У аналитической работы, которую проводят налоговики, есть цель — заставить налогоплательщика вне рамок проверок по «добровольно» уточнить своих налоговые обязательства.

Для истребования документов налоговый орган использует ст. 93.1 НК, осмотр может быть проведен и в рамках камеральной проверки. Руководителей компании вызывают в инспекцию для дачи пояснений вне рамок проверок.

Во многих случаях для выявления правонарушений налоговому органу просто нет необходимости выходить на проверку в помещение налогоплательщика.

С другой стороны, при назначении выездных налоговых проверок применяется риск-ориентированный подход. Это значит, что проверять на выезде будут только заведомо виновных, по мнению ФНС, налогоплательщиков.

Сразу скажем, что предпроверочный анализ — это целый комплекс мероприятий, которые, по существу, регулируются не Налоговым кодексом, а внутренними регламентами налоговиков.

Не так давно на эту тему высказался депутат Госдумы Андрей Макаров: дескать, процедуры предпроверочного анализа в НК нет, она непрозрачная, как ФНС это объяснит?

Глава ФНС Даниил Егоров на это ответил: суть действий ФНС в том, чтобы помочь бизнесу ответить на вопросы налоговиков еще до запуска проверки. И за рамки своих полномочий в этом процессе никто не выходит.

Для того, чтобы вы были готовы к проверкам и аналитической работе ФНС в ходе предпроверочного анализа, «Клерк» сделал классный курс повышения квалификации о защите вашего бизнеса от налоговых рисков.

Что это за курс

Это цикл видео-лекций от хорошо известных в бухгалтерской и налоговой сфере экспертов:

  • Ивана Кузнецова, руководителя Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованного налогового консультанта, бывшего работника ОБЭП;
  • Елены Потехиной, кандидата экономических наук, доцента по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Пройдя курс, вы научитесь грамотно, без стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках. Сможете судить о законности тех или иных действий налоговиков и полиции при проверках. Разберетесь в нюансах текста проверочных документов: решения, требования, акта, протоколов допросов.

Научитесь грамотно отвечать на допросах и защищать информацию от проверяющих. Разберетесь в мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.

Поймете, какие действия бухгалтера приведут к субсидиарной или даже уголовной ответственности.

Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат. Но намного важнее — эксклюзивные практические знания и умения.

Почему вам надо пройти именно этот курс

Чтобы повысить квалификацию до специалиста по сопровождению налоговых проверок, стать бухгалтером, который не только считает налоги и зарплату, а еще и способен помочь бизнесу противостоять давлению ревизоров.

Вы получите навыки, которые высоко ценят директоры компаний. Бухгалтеры, которые умеют защитить компанию при проверках, получают в 1,5−2 раза больше.

В курсе минимум теории и максимум практики. Все свои выводы авторы курса строят на собственной налоговой практике.

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