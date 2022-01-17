Даже если предпроверочного анализа нет в НК, он законен, считает Егоров

ФНС не выходит за рамки своих полномочий во время предпроверочного анализа, хотя этой процедуры в НК нет. Так считает ее глава Даниил Егоров.
Суть действий ФНС в том, чтобы помочь бизнесу ответить на вопросы налоговиков еще до запуска проверки.
Так Егоров ответил на критику Андрея Макарова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Дискуссия разгорелась на Гайдаровском форуме.
Предпроверочный анализ бизнеса непрозрачный, многие процедуры не описаны в НК и других публичных документах, а указаны во внутреннем регламенте, заявил Андрей Макаров.
«[Кроме изменения законодательства] есть вопросы чистой практики. Например, предпроверочные мероприятия, которых мы не найдем в НК, где их в принципе вообще нет» — с такой репликой Макаров обратился к Даниилу Егорову.
По словам депутата, ст. 54.1 НК дает ФНС право оценивать добросовестность действий налогоплательщика, что могут использовать инспекторы с целью надавить на бизнес. То есть, по сути, налоговики выдвигают бизнесу ультиматум: или вы платите в бюджет, или мы к вам придем с выездной.
По материалам «Ведомостей».
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