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Даже если предпроверочного анализа нет в НК, он законен, считает Егоров

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Рубрика Налоговые проверки
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ФНС не выходит за рамки своих полномочий во время предпроверочного анализа, хотя этой процедуры в НК нет. Так считает ее глава Даниил Егоров.

Суть действий ФНС в том, чтобы помочь бизнесу ответить на вопросы налоговиков еще до запуска проверки.

Так Егоров ответил на критику Андрея Макарова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Дискуссия разгорелась на Гайдаровском форуме.

Предпроверочный анализ бизнеса непрозрачный, многие процедуры не описаны в НК и других публичных документах, а указаны во внутреннем регламенте, заявил Андрей Макаров.

«[Кроме изменения законодательства] есть вопросы чистой практики. Например, предпроверочные мероприятия, которых мы не найдем в НК, где их в принципе вообще нет» — с такой репликой Макаров обратился к Даниилу Егорову.

По словам депутата, ст. 54.1 НК дает ФНС право оценивать добросовестность действий налогоплательщика, что могут использовать инспекторы с целью надавить на бизнес. То есть, по сути, налоговики выдвигают бизнесу ультиматум: или вы платите в бюджет, или мы к вам придем с выездной.

По материалам «Ведомостей».

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