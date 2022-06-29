Оптимизация налогообложения

Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора

Налоговых проверок становится все больше, предпроверочный анализ набирает обороты. «Клерк» сделал курс про то, как не нарваться на лишнее внимание налоговиков из-за оптимизации налогов.

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Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора

Что случилось

Все больше тревожных звонков появляется о тенденциях в работе налоговиков прямо сейчас.

Например, недавно налоговики привели на своем сайте статистику о выездных проверках за первый квартал 2022 года:

  • 2 576 ВНП;
  • 2 489 с нарушениями;
  • средний размер доначислений — 65,1 млн руб.

В прошлом году за аналогичный период было 1 536 ВНП, а средний размер доначислений — 36,8 млн руб.

Эксперты говорят: похоже, снижения выездных проверок больше не будет.

Это не говоря еще о таинственном Федеральном реестре выгодоприобретателей, которым налоговики пугают бизнес.

От попадания в поле зрения налоговиков не застрахован по большому счету никто. Но ведь есть же налоговые льготы и преференции, скажете вы. Например, для айти-компаний вовсе остановили выездные проверки!

На самом деле, на какую из этих льгот не взглянуть — все они на практике оказываются с подхвохами. И не спасают от правильного налогового планирования, иначе встречи с налоговиками не избежать.

Поэтому «Клерк» сделал классный курс о том, как такому планированию научиться.

Что это за курс

Это цикл видео-лекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.

Вместе с ним мы по полочкам разложили:

  • как проверять контрагентов;
  • как выстроить структуру бизнеса без рисков;
  • как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.

Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.

Почему вам надо смотреть именно этот курс

Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!

И конечно, только на актуальных примерах.

Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.

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