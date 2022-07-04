Топ 5 причин подписаться на «Клерк» в Телеграме

Кто бы мог подумать, что после блокировки сами знаете каких соцсетей именно Телеграм станет самой уютной и полезной площадкой для клерков! Не все, конечно, так считают и не все к нему еще привыкли, но вот вам топ-5 причин, по которым вам точно стоит к нам присоединиться.

Причина 1: в Телеграме «Клерка» классные новости

Они, конечно, и на сайте классные, но в Телеграме вы быстрее найдете, что вам нужно.

Самое важное и срочное в двух предложениях — в «БухМолнии», больше подробностей и ссылка на сайт — в «Бухучете и налогах». Самое обсуждаемое попадает в «Красный уголок бухгалтера», а лучшее за день — в «Ночной бухгалтер».

Причина 2: в Телеграме «Клерка» можно найти работу / найти сотрудника

Серьезно! В «БухДжобе» мы публикуем вакансии для бухгалтеров: все четко, без воды, с конкретными цифрами и обязанностями.

А в «БухХантере» вы сами можете написать, что ищете работу. Коротко о себе и своих навыках — и вуаля, потенциальный работодатель сможет с вами связаться.

Это не hh.ru, для бухгалтеров это гораздо круче! Потому что не надо ничего фильтровать и проверять: мы это уже сделали за вас.

Причина 3: в Телеграме «Клерка» можно обсудить любую историю с работы и поделиться впечатлениями

Или предостеречь коллег. Или похвастаться. Или просто прокричаться. Не всегда же рядом на работе есть единомышленник. А у нас есть! Пообщаться можно как в «Чате бухгалтеров», так и в «Красном уголке бухгалтера». В последнем лучше описать конкретную ситуацию.

Причина 4: в Телеграме «Клерка» можно получить любую рабочую помощь

То есть поделиться проблемой, попросить помощи у коллег — или даже у самого «Клерка». Наши админы всегда рады быть полезными :)

Причина 5: «Красный уголок бухгалтера»

Потому что «КУБ» — это про любовь ко всем клеркам от нас! Здесь можно все сразу: и обсудить новости, и попросить помощи, и просто поболтать. Ламповый и уютный уголок для всех подписчиков.