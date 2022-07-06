Как улучшить финансовое состояние компании в кризис: рабочий лайфхак

Управленческий учет — это самостоятельное направление учета. Руководителям компании нужна информация для планирования, контроля и оценки. Но стандартный бухучет не всегда способен дать такую информацию в нужном виде.
Кроме того, в управленческом учете есть не только сведения отчетного периода, но и плановые показатели. И при ведении такого вида учета применяют бюджетирование.
Как построить систему бюджетирования
Бюджетирование в управленческом учете отвечает за планирование через разработку системы бюджетов. Набор бюджетов отличается для каждой компании и зависит от специфики деятельности и ресурсов бухгалтерии.
Небольшие фирмы вполне могут ориентироваться на смету доходов и расходов. Если же штат компании превышает 50 человек, нужны более сложные бюджеты.
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, пройдите курс «Клерка» «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения». В этом курсе отдельный модуль посвящен построению системы бюджетирования. Из него вы узнаете:
- зачем нужно бюджетирование и почему именно сейчас;
- как построить финансовую структуру бизнеса и определить центры ответственности;
- чем полезны бюджеты в работе генерального директора, финансового директора и главбуха;
- как внедрить систему бюджетирования в вашей компании;
- чем отличается финансовая модель от бюджета и когда применять каждый инструмент.
Какими навыками должен обладать специалист по бюджетированию
Чтобы заниматься управленческим учетом и бюджетированием, специалист должен уметь:
- разрабатывать регламенты и рекомендации по составлению бюджетов и учетной политики;
- составлять бизнес-планы;
- контролировать документооборот по бюджетированию и выполнению бюджетов;
- оптимизировать процессы учета;
- анализировать исполнение бюджетов план-факт и по факторам;
- формировать и анализировать отчетность.
В курс «Клерка» включены материалы, которые позволят вам прокачать все эти навыки. И о том, какие антикризисные шаги компании могут предпринять сейчас на основе бюджетов и управленческих отчетов.
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Вы не останетесь без ответа на сложные вопросы. Будет живое общение с преподавателем.
Чем вы подтвердите полученные навыки
После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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