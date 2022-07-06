Обучение для бухгалтеров

Как улучшить финансовое состояние компании в кризис: рабочий лайфхак

Бухгалтерский учет без управленческого и бюджетирования – деньги на ветер, особенно в кризис. За такое работодатели не будут платить много. Но с курсом «Клерка» «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения» есть шанс исправить ситуацию.

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Как улучшить финансовое состояние компании в кризис: рабочий лайфхак

Управленческий учет — это самостоятельное направление учета. Руководителям компании нужна информация для планирования, контроля и оценки. Но стандартный бухучет не всегда способен дать такую информацию в нужном виде.

Кроме того, в управленческом учете есть не только сведения отчетного периода, но и плановые показатели. И при ведении такого вида учета применяют бюджетирование.

Как построить систему бюджетирования

Бюджетирование в управленческом учете отвечает за планирование через разработку системы бюджетов. Набор бюджетов отличается для каждой компании и зависит от специфики деятельности и ресурсов бухгалтерии.

Небольшие фирмы вполне могут ориентироваться на смету доходов и расходов. Если же штат компании превышает 50 человек, нужны более сложные бюджеты.

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, пройдите курс «Клерка» «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения». В этом курсе отдельный модуль посвящен построению системы бюджетирования. Из него вы узнаете:

  • зачем нужно бюджетирование и почему именно сейчас;
  • как построить финансовую структуру бизнеса и определить центры ответственности;
  • чем полезны бюджеты в работе генерального директора, финансового директора и главбуха;
  • как внедрить систему бюджетирования в вашей компании;
  • чем отличается финансовая модель от бюджета и когда применять каждый инструмент.

Какими навыками должен обладать специалист по бюджетированию

Чтобы заниматься управленческим учетом и бюджетированием, специалист должен уметь:

  • разрабатывать регламенты и рекомендации по составлению бюджетов и учетной политики;
  • составлять бизнес-планы;
  • контролировать документооборот по бюджетированию и выполнению бюджетов;
  • оптимизировать процессы учета;
  • анализировать исполнение бюджетов план-факт и по факторам;
  • формировать и анализировать отчетность.

В курс «Клерка» включены материалы, которые позволят вам прокачать все эти навыки. И о том, какие антикризисные шаги компании могут предпринять сейчас на основе бюджетов и управленческих отчетов.

Лекторы подготовили видео, таблицы и материалы для скачивания. Это максимально понятный материал.

Вы не останетесь без ответа на сложные вопросы. Будет живое общение с преподавателем.

Чем вы подтвердите полученные навыки

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого, еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

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