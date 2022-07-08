Новое на «Клерке». Полезная коллекция для специалистов по кадровому учёту: рассказываем, что в ней крутого и почему стоит приобрести

Что входит в коллекцию
Пять онлайн-курсов
1. Всё о кадровом учете: учимся составлять кадровые документы без ошибок.
2. 1С: Зарплата и управление персоналом: мануал для бухгалтеров и кадровиков.
3. Защита персональный данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору.
4. Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов.
5. Как законно экономить на ФОТ.
Они помогут разобраться в сложных темах. Эксперты расскажут про ФОТ, организацию кадрового учета с нуля, как работать без штрафов и заполнять бумаги.
Полную программу можно узнать тут.
Пять вебинаров
1. Новый порядок приема на работу.
2. Электронный кадровый документооборот.
3. Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи.
4. Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни.
5. Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать.
Подробнее о том, что будем изучать на вебинарах смотрите здесь.
Консультации
Вместе с онлайн-курсами и вебинарами вы получаете уникальную возможность задавать вопросы экспертам по кадровому учету в неограниченном количестве 24/7. На все вопросы ответят высококлассные эксперты в области трудового законодательства, кадрового делопроизводства, юристы по трудовому праву, налоговые консультанты и специалисты по 1С.
Выгода коллекции
Утомительный поиск материалов по отдельности отнимает много времени и сил. При оплате выходит дорого — потратите 66.000 рублей на нужные знания. С этой подборкой искать онлайн-курсы, вебинары не надо. Учитесь по цене в восемь раз ниже — за 8.000 рублей.