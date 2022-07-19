Какие антикризисные меры 2022 года бухгалтеру стоит учесть в работе

Перенесли сроки уплаты налогов и взносов

Продлили срок уплаты третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за I квартал 2022 года.

Отдельным категориям лиц с видами деятельности по перечню Правительства продлили сроки уплаты:

налога при УСН за 2021 год;

авансового платежа по налогу при УСН за I квартал 2022 года;

страховых взносов с выплат физлицам за апрель — сентябрь 2022 года;

страховых взносов на ОПС с суммы дохода, превышающей 300 000 руб. за 2021 год для ИП;

утилизационного сбора.

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Снизили пени на сумму налоговой задолженности

До 31 декабря 2023 года приостановили правило о том, что ставка пени растет, начиная с 31-го дня просрочки налогового платежа. Независимо от срока, за каждый день просрочки придется платить по 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности .

Айтишникам отменили выездные налоговые проверки

Для аккредитованных IT-компаний запретили назначать новые выездные налоговые проверки. Запрет действует до 3 марта 2025 года.

Однако руководитель или заместитель УФНС или ФНС вправе сделать исключение. Для этого потребуется решение налоговиков с обоснованием необходимости проверки.

Для остальных компаний налоговые проверки не отменяли.

Смягчили трансфертный контроль

Изменения в части контролируемых сделок:

увеличили до 120 млн руб. порог доходов, после превышения которого сделки, предусмотренные п. 1 ст. 105.14 НК, признаются контролируемыми;

до 31 декабря 2024 отменили влияние инвестиционного налогового вычета на признание сделки контролируемой;

отменили штраф по п. 1 ст. 129.3 НК за неуплату налога, если недоимка возникла в отношении контролируемой сделки, налоговые последствия по которой возникают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

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Снизили налог на прибыль для айтишников

IT-компаниям, которые соответствуют условиям для льгот, не придется платить налог на прибыль в 2022 — 2024 годах. Начиная с 2025 года льготные ставки налога составляют:

в федеральный бюджет — 3 процента,

в региональный бюджет — 0 процентов.

Ввели нулевую ставку НДС для гостиниц

С 1 июля 2022 года некоторые услуги, связанные с туриндустрией облагаются по нулевой ставке НДС. Срок ее применения — по 30 июня 2027 года или до истечения 20 последовательных налоговых периодов, следующих за тем, в котором объект был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции).

Льгота относится к деятельности гостиниц, включенных в реестр, и введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года.

Упростили возмещение НДС

Ускоренно возместить НДС за периоды 2022 — 2023 годов вправе любой налогоплательщик, кроме тех, кто:

банкротится,

реорганизуется,

ликвидируется.

Если возмещаемая сумма не превышает сумму НДС за предыдущий год, банковская гарантия или поручительство не потребуется.

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Некоторые товары освободили от таможенной пошлины

Часть товаров при определенных условиях освобождаются от ввозной таможенной пошлины по 30 сентября 2022 года. Это товары, включенные в специальные перечни и используемые в следующих сферах:

продовольствие,

электроника,

развитие цифровых технологий,

легкая промышленность,

металлургия,

строительство,

транспорт.

Заморозили кадастровую стоимость

Налогоплательщику при уплате налога на имущество по кадастровой стоимости и земельного налога за 2023 год дали право выбрать наименьшую кадастровую стоимость, на 1 января 2022 года или 2023 года. Льгота не распространяется на ситуации, когда кадастровая стоимость объекта увеличилась из-за изменения его характеристик.

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Изменили учет курсовых разниц

В налоговом учете положительные курсовые разницы, которые возникли в 2022 — 2024 годах, придется признать в доходах только на дату прекращения обязательства.

Отрицательные курсовые разницы в 2022 году нужно признать в расходах на дату прекращения обязательства или на последнее число текущего месяца. В зависимости от того, что произошло раньше. В 2023 — 2024 годах отрицательные курсовые разницы включают в расходы только на дату прекращения обязательства.

Изменения касаются только курсовых разниц по валютным обязательствам, в том числе по договорам банковского вклада.