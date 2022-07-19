Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры

Что случилось

Только за последние пару месяцев ФНС приняла сразу несколько мер вроде бы как для поддержки бизнеса:

с 9 марта остановили подачу заявлений в суды о банкротстве предприятий;

до 1 июля продлили мораторий на блокировку счетов компаний за неуплату налогов;

ускорили процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС;

бизнесу дали отсрочку по страховым взносам.

Но все новшества на практике выходят с подвохами, и не спасают от очной встречи с налоговиками.

Чтобы научиться правильно планировать налоги, мы сделали онлайн-курс.

Что это за курс

Это цикл видеолекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.

Вместе с ним мы по полочкам разложили:

как проверять контрагентов;

как выстроить структуру бизнеса без рисков;

как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.

Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.

Почему вам надо смотреть именно этот курс

Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!

И конечно, только на актуальных примерах.

Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.