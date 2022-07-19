Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры

Что случилось
Только за последние пару месяцев ФНС приняла сразу несколько мер вроде бы как для поддержки бизнеса:
- с 9 марта остановили подачу заявлений в суды о банкротстве предприятий;
- до 1 июля продлили мораторий на блокировку счетов компаний за неуплату налогов;
- ускорили процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС;
- бизнесу дали отсрочку по страховым взносам.
Но все новшества на практике выходят с подвохами, и не спасают от очной встречи с налоговиками.
Чтобы научиться правильно планировать налоги, мы сделали онлайн-курс.
Что это за курс
Это цикл видеолекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.
Вместе с ним мы по полочкам разложили:
- как проверять контрагентов;
- как выстроить структуру бизнеса без рисков;
- как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.
Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.
Почему вам надо смотреть именно этот курс
Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!
И конечно, только на актуальных примерах.
Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.