Оптимизация налогообложения

Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры

Спокойно работать без штрафов и возможной уголовки, субсидиарки можно. Избежать проблем с ФНС и правильно оптимизировать налоги поможет наш онлайн-курс.

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Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры

Что случилось

Только за последние пару месяцев ФНС приняла сразу несколько мер вроде бы как для поддержки бизнеса:

  • с 9 марта остановили подачу заявлений в суды о банкротстве предприятий;
  • до 1 июля продлили мораторий на блокировку счетов компаний за неуплату налогов;
  • ускорили процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС;
  • бизнесу дали отсрочку по страховым взносам.

Но все новшества на практике выходят с подвохами, и не спасают от очной встречи с налоговиками.

Чтобы научиться правильно планировать налоги, мы сделали онлайн-курс.

Что это за курс

Это цикл видеолекций от топового эксперта, налогового адвоката Никиты Болтинского.

Вместе с ним мы по полочкам разложили:

  • как проверять контрагентов;
  • как выстроить структуру бизнеса без рисков;
  • как максимально экономить на налогах и не нарушать закон.

Смотрите в любое удобное время, ставите, если нужно, на повтор. По итогам курса получите сертификат, но главное — практические знания и умения.

Почему вам надо смотреть именно этот курс

Потому что автор все свои выводы построил на судебной практике!

И конечно, только на актуальных примерах.

Кроме того, эксперт активно опирается на собственный опыт и разъяснения контролирующих органов в лице Минфина России и ФНС России.

 

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