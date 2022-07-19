Как бухгалтеру правильно заполнить декларацию по НДС за 2 квартал и не ошибиться

Что за вебинар
На нем ответим на самые трудные вопросы по налогу на добавленную стоимость. Если обратиться к 21 главе НК, которая рассказывает обо всех составляющих НДС, то можно сломать себе голову — куча сложных, длинных положений и отсылок.
ФНС пристально следит за налогом, ищет любые разрывы и несоответствия. Из-за чего они возникают? Либо бухгалтер допускает погрешности в документации, либо специально или неспециально искажает суммы. Самая частая причина — непонимание особенностей НДС и спорные моменты, которые возникают из-за неоднозначных объяснений в НК.
Все спорные, сложные, непонятные вопросы разбираем на бесплатном вебинаре с Верой Сокуренко — доцентом и аттестованным преподавателем ИПБР России.
Полную программу вебинара смотрите тут.
Как проходит вебинар
Записываетесь и смотрите лекцию преподавателя. Есть вопросы? Задаете их и получаете развернутые ответы. После окончания вебинара дадим запись выступления — пересмотрите материал в любое время, если захотите.
Это еще не все. Дополнительно отправим сертификат, что вы молодец и прошли наш бесплатный вебинар. С помощью него скажете работодателю, что разбираетесь во всех нюансах расчета НДС — это повысит шансы на более высокую зарплату.
Какие проблемы решает вебинар
После просмотра будете знать:
- как корректно заполнять декларации по НДС;
- нюансы формулировок договора и НДС-последствия;
- как происходят “разрывы” в НДС и как их избежать;
- как правильно формировать налоговую базу.
Узнайте о всех особенностях расчета НДС — запишитесь на бесплатный вебинар.