Какие налоговые схемы в 2022 году доведут бухгалтера до тюрьмы, а какие законно оптимизируют налоги

Где нужно быть осторожным

Везде. С одной стороны давит ФНС, которая после кризиса пытается восполнить дыру в бюджете страны, с другой — начальство с оптимизацией налогов. Бухгалтер в этой ситуации находится между двух огней, должен законно уменьшить налоги и не попасть под уголовку и субсидиарку.

Опасных схем много: дробление, бумажные НДС, нереальные сделки. И не всегда виноват бухгалтер — проблемы может добавить нечестный контрагент, который пойдет на черные схемы. В итоге компанию могут добавить в “черный список” от ФНС — Федеральный реестр выгодоприобретателей. Можно попасть на доначисления, огромные штрафы.

Защитить свои права, если попадете под прицел налоговиков, будет сложно, но возможно, если знать, как это сделать. Вот пример: недавно налоговики хотели доначислить компании НДС и вызвали на допрос. В качестве доказательства вызова они подсунули повестку в дверь и сделали фото. Допрос свидетелей провели через несколько месяцев и успокоились. Компании удалось отбиться в суде и не платить доначисления.

Чтобы проводить налоговую оптимизацию с минимумом рисков, мы сделали онлайн-курс.

Как построен курс

Разбили информацию на четыре блока — воспринимать знания будет легче. На конкретных примерах узнаете про:

законные способы уменьшить налоги;

риски незаконных схем;

моменты, которые стоит пересмотреть в ведении бизнеса;

способы не попасть в поле зрения налоговиков.

Минимум теории и максимум практики — все разберем на актуальных судебных делах.

Полную программу смотрите здесь.

Курс ведут:

Наталия Бухарина — советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс» Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс»

Занимаетесь онлайн — смотрите видеолекции, тренируетесь. Занятия подходят всем бухгалтерам. Кому, как не им, приходится разбираться с идеями директора по оптимизации выплат в бюджет. И директорам — они несут ответственность за нарушения в налогах.

Что будете уметь

Материалы, которые вы изучите на курсе, помогут вам:

Анализировать налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет. Отстаивать свои методы налоговой оптимизации перед инспекторами и судами. Минимизировать налоговые риски в разных ситуациях. Понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании.

В конце курса дадим вам сертификат — покажете работодателю, что умеете оптимизировать налоги без рисков. Таких сотрудников ценят — возможно, вам будут платить больше. Обезопасьте себя и компанию — разберитесь во всех налоговых схемах.