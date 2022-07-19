5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров

Лето — лучшая пора, чтобы учиться новому. Мы собрали подборку полезных вебинаров — преподавателей проверила редакция «Клерка». Чтобы учиться было еще выгоднее, мы снизили цены более чем на 70 процентов.

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5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров

Как работать с наличкой в 2022 году. Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ

Когда: в любое время.

Преподаватель: Сергей Шакиров — юрист, арбитражный управляющий, партнёр юридической компании MILTON LEGAL.

Польза вебинара: узнаете, как защититься от давления налоговиков, банков и полиции. Оцените риски, при которых ваши операции бизнеса попадут под внимание. Посмотрите на практику, где оспаривают решения по 115-ФЗ.

Подробнее о вебинаре здесь.

Оптимизация НДС: что нужно знать бухгалтеру и директору

Когда: в любое время.

Преподаватель: Екатерина Шестакова — генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент", кандидат юридических наук, PhD, докторант РАНХиГС.

Польза вебинара: научитесь законно оптимизировать один из самых сложных налогов. Расскажем как правильно все спланировать и снизить расходы. 

Подробнее о вебинаре здесь.

Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли

Когда: в любое время.

Преподаватель: Вера Сокуренко — доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Польза вебинара: сможете уверенно работать по пяти новым стандартам. Разберем классификацию бухгалтерских активов 2022 года: общие принципы оценки и особые ситуации. И конечно же затронем все новые ФСБУ, каждый проработаем на 100%.

Подробнее о вебинаре здесь.

Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать

Когда: в любое время.

Преподаватель: Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru.

Польза вебинара: налоговики принялись активно проверять работников среди самозанятых. Вебинар поможет подготовиться к проверкам. Узнаете какие документы могут считаться подменой трудовых отношений, оцените риски и посмотрите на актуальную судебную практику.

Подробнее о вебинаре здесь.

Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика

Когда: в любое время.

Преподаватель: Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru.

Польза вебинара: узнаете о всех изменениях, которые коснулись сферы страховых взносов: какие, куда отправлять, как правильно вести учет. Обсудим общие правила и способы решения самых частых проблем

Подробнее о вебинаре здесь.

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Клерк
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