Законно экономим на взносах в ФОТ и радуем директора: инструкция для бухгалтеров

Оптимизируем расходы

Работодатель вынужден отдавать часть зарплаты сотрудника в фонды на медицинское, социальное страхование. Выходит цифра в 30%, плюс взносы на травматизм. Для работника вроде ничего не поменялось, а со стороны директора и бухгалтера — расходы.

Многие оптимизируют их так: переводят штат на ИП и самозанятых, платят меньше премий, сокращают работников или ставку. Во всех случаях нужно быть документировано подкованным и планировать пути отхода. ФНС знает о схемах оптимизации расходов на ФОТ, ищет несостыковки. Если находит нарушения — доначисляет. А там и до штрафов недалеко.

Бизнес погрязнет в ещё больших расходах, долгах. Директор сорвется на бухгалтере, что тот не смог законно сэкономить на ФОТ.

Чтобы стать профи в этом вопросе, порадовать начальника и увести бизнес от лишнего внимания ФНС, сделали курс повышения квалификации.

Что расскажем на курсе

Разберем 7 обширных тем, уделим внимание законным способам экономии на ФОТ. Кратко, что узнаете:

Как быстро снизить кадровые расходы Как правильно увольнять, сокращать сотрудников. Как работать с самозанятыми, ИП, особенности удаленки. Как безболезненно изменить рабочие условия, сэкономить на зарплате.

О преподавателях, которые будут учить:

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

— кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Антон Дыбов — эксперт по тематике: кадры, налоги, бухучет. Опыт более 20 лет.

— эксперт по тематике: кадры, налоги, бухучет. Опыт более 20 лет. Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании, аттестованный аудитор, спикер семинаров при Правительстве Москвы.

Подробную программу курса смотрите тут.

Чему новому научитесь

Практические знания помогут лучше разбираться в теме с экономией на ФОТ. Вы сможете:

правильно увольнять и сокращать сотрудников;

уметь правильно отвечать на вопросы инспекторов;

организовывать дистанционную работу;

заключать правильные договоры с самозанятыми;

ориентироваться в разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.

Как обучаем

Онлайн. Изучаете конспекты, видеолекции, тему, тренируетесь на практических заданиях. Скачиваете материалы, проходите тесты, чтобы закрепить знания.

Завершаете обучение — даем удостоверение, что прошли курс повышения квалификации. Ваш начальник увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Если сотрудник знает, как помочь компании — руководитель заинтересуется тем, чтобы платить больше.