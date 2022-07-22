Законно экономим на взносах в ФОТ и радуем директора: инструкция для бухгалтеров

Оптимизируем расходы
Работодатель вынужден отдавать часть зарплаты сотрудника в фонды на медицинское, социальное страхование. Выходит цифра в 30%, плюс взносы на травматизм. Для работника вроде ничего не поменялось, а со стороны директора и бухгалтера — расходы.
Многие оптимизируют их так: переводят штат на ИП и самозанятых, платят меньше премий, сокращают работников или ставку. Во всех случаях нужно быть документировано подкованным и планировать пути отхода. ФНС знает о схемах оптимизации расходов на ФОТ, ищет несостыковки. Если находит нарушения — доначисляет. А там и до штрафов недалеко.
Бизнес погрязнет в ещё больших расходах, долгах. Директор сорвется на бухгалтере, что тот не смог законно сэкономить на ФОТ.
Чтобы стать профи в этом вопросе, порадовать начальника и увести бизнес от лишнего внимания ФНС, сделали курс повышения квалификации.
Что расскажем на курсе
Разберем 7 обширных тем, уделим внимание законным способам экономии на ФОТ. Кратко, что узнаете:
- Как быстро снизить кадровые расходы
- Как правильно увольнять, сокращать сотрудников.
- Как работать с самозанятыми, ИП, особенности удаленки.
- Как безболезненно изменить рабочие условия, сэкономить на зарплате.
О преподавателях, которые будут учить:
- Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
- Антон Дыбов — эксперт по тематике: кадры, налоги, бухучет. Опыт более 20 лет.
- Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании, аттестованный аудитор, спикер семинаров при Правительстве Москвы.
Подробную программу курса смотрите тут.
Чему новому научитесь
Практические знания помогут лучше разбираться в теме с экономией на ФОТ. Вы сможете:
- правильно увольнять и сокращать сотрудников;
- уметь правильно отвечать на вопросы инспекторов;
- организовывать дистанционную работу;
- заключать правильные договоры с самозанятыми;
- ориентироваться в разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.
Как обучаем
Онлайн. Изучаете конспекты, видеолекции, тему, тренируетесь на практических заданиях. Скачиваете материалы, проходите тесты, чтобы закрепить знания.
Завершаете обучение — даем удостоверение, что прошли курс повышения квалификации. Ваш начальник увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Если сотрудник знает, как помочь компании — руководитель заинтересуется тем, чтобы платить больше.
Упростите жизнь себе, фирме, научитесь экономить — пройдите курс повышения квалификации. Стартуем 1 августа — места ограничены.