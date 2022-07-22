Обучение для бухгалтеров

Законно экономим на взносах в ФОТ и радуем директора: инструкция для бухгалтеров

Помогите руководителю компании изменить кадровую политику без лишнего внимания налоговиков. Научитесь работать спокойно. Как — рассказываем в статье.

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Законно экономим на взносах в ФОТ и радуем директора: инструкция для бухгалтеров

Оптимизируем расходы

Работодатель вынужден отдавать часть зарплаты сотрудника в фонды на медицинское, социальное страхование. Выходит цифра в 30%, плюс взносы на травматизм. Для работника вроде ничего не поменялось, а со стороны директора и бухгалтера — расходы.

Многие оптимизируют их так: переводят штат на ИП и самозанятых, платят меньше премий, сокращают работников или ставку. Во всех случаях нужно быть документировано подкованным и планировать пути отхода. ФНС знает о схемах оптимизации расходов на ФОТ, ищет несостыковки. Если находит нарушения — доначисляет. А там и до штрафов недалеко.

Бизнес погрязнет в ещё больших расходах, долгах. Директор сорвется на бухгалтере, что тот не смог законно сэкономить на ФОТ. 

Чтобы стать профи в этом вопросе, порадовать начальника и увести бизнес от лишнего внимания ФНС, сделали курс повышения квалификации.

 

Что расскажем на курсе

Разберем 7 обширных тем, уделим внимание законным способам экономии на ФОТ. Кратко, что узнаете:

  1. Как быстро снизить кадровые расходы
  2. Как правильно увольнять, сокращать сотрудников.
  3. Как работать с самозанятыми, ИП, особенности удаленки.
  4. Как безболезненно изменить рабочие условия, сэкономить на зарплате.

О преподавателях, которые будут учить:

  • Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
  • Антон Дыбов — эксперт по тематике: кадры, налоги, бухучет. Опыт более 20 лет.
  • Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании, аттестованный аудитор, спикер семинаров при Правительстве Москвы.

Подробную программу курса смотрите тут.

Чему новому научитесь

Практические знания помогут лучше разбираться в теме с экономией на ФОТ. Вы сможете:

  • правильно увольнять и сокращать сотрудников;
  • уметь правильно отвечать на вопросы инспекторов;
  • организовывать дистанционную работу;
  • заключать правильные договоры с самозанятыми;
  • ориентироваться в разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.

Как обучаем

Онлайн. Изучаете конспекты, видеолекции, тему, тренируетесь на практических заданиях. Скачиваете материалы, проходите тесты, чтобы закрепить знания. 

Завершаете обучение — даем удостоверение, что прошли курс повышения квалификации. Ваш начальник увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Если сотрудник знает, как помочь компании — руководитель заинтересуется тем, чтобы платить больше.

Упростите жизнь себе, фирме, научитесь экономить — пройдите курс повышения квалификации. Стартуем 1 августа — места ограничены.

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