Важные вопросы, которые вам нужно задать, если хотите законно сэкономить на налогах

Как налоговики копают под бизнес?

Важный аспект при работе с оптимизацией налогов. Если знать, какие инструменты использует ФНС, подготовиться к возможным проверкам будет проще. Предупрежден — значит вооружен.

Какие есть налоговые риски?

Когда работаешь со сложным разделом в бухгалтерии, всегда нужно знать виды рисков, их особенности и как справляться. А еще какая ответственность ждет бухгалтера за ошибки в налоговой оптимизации.

Например, законно ли оптимизировать НДС, какие особенности дробления, нюансы экономии налогов на спецрежимах УСН и ПСН.

Как сэкономить так, чтобы за мной не пришли из ФНС и полиции?

Понимать, какие схемы доведут вас до тюрьмы, а какие помогут — катастрофически важно, от этого зависит ваше спокойствие и будущее компании, в которой работаете. Уголовные статьи по налоговым нарушениям то хотят ужесточить, то смягчить: чего стоит только статья 199 УК!

Пока законодатели решают, что да как, вам лучше быть в курсе всех последних изменений в нормативке.

Если ко мне пришли, что делать?

Где допустили ошибку? Какую тактику защиты выбрать, что говорить полицейским и налоговикам, о чем лучше молчать? Бегать в панике по всему офису? Лучше заранее изучить, как действовать. Это поможет оценить ситуацию и решить проблему.

Кому задавать вопросы и в каком месте

Ответы даже на самые сложные вопросы дадут эксперты сервиса «Клерк.Консультации». Каждый день там разбирают реальные ситуации и возможные ошибки.

Вот пример. Читательница «Клерка» спросила про обособленные подразделения: надо ли для уплаты НДФЛ подавать уведомления в оба ОП?

Эксперт Надежда Камышева подробно разъяснила, что уведомление (КНД 1150097) надо подать только в инспекцию того подразделения, через которое фирма будет перечислять НДФЛ и сдавать 6-НДФЛ. И прикрепила письмо от ФНС, в котором это прописано.

Почему вам помогут «Клерк.Консультации»:

эксперты отвечают в течение суток;

ответы всегда развернутые и понятные;

спрашивайте сколько нужно — ограничений нет

Откройте доступ к неограниченному источнику знаний от профессионалов «Клерка» — один месяц стоит 6.000 рублей.