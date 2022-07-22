Важные вопросы, которые вам нужно задать, если хотите законно сэкономить на налогах

Как налоговики копают под бизнес?
Важный аспект при работе с оптимизацией налогов. Если знать, какие инструменты использует ФНС, подготовиться к возможным проверкам будет проще. Предупрежден — значит вооружен.
Какие есть налоговые риски?
Когда работаешь со сложным разделом в бухгалтерии, всегда нужно знать виды рисков, их особенности и как справляться. А еще какая ответственность ждет бухгалтера за ошибки в налоговой оптимизации.
Например, законно ли оптимизировать НДС, какие особенности дробления, нюансы экономии налогов на спецрежимах УСН и ПСН.
Как сэкономить так, чтобы за мной не пришли из ФНС и полиции?
Понимать, какие схемы доведут вас до тюрьмы, а какие помогут — катастрофически важно, от этого зависит ваше спокойствие и будущее компании, в которой работаете. Уголовные статьи по налоговым нарушениям то хотят ужесточить, то смягчить: чего стоит только статья 199 УК!
Пока законодатели решают, что да как, вам лучше быть в курсе всех последних изменений в нормативке.
Если ко мне пришли, что делать?
Где допустили ошибку? Какую тактику защиты выбрать, что говорить полицейским и налоговикам, о чем лучше молчать? Бегать в панике по всему офису? Лучше заранее изучить, как действовать. Это поможет оценить ситуацию и решить проблему.
Кому задавать вопросы и в каком месте
Ответы даже на самые сложные вопросы дадут эксперты сервиса «Клерк.Консультации». Каждый день там разбирают реальные ситуации и возможные ошибки.
Вот пример. Читательница «Клерка» спросила про обособленные подразделения: надо ли для уплаты НДФЛ подавать уведомления в оба ОП?
Эксперт Надежда Камышева подробно разъяснила, что уведомление (КНД 1150097) надо подать только в инспекцию того подразделения, через которое фирма будет перечислять НДФЛ и сдавать 6-НДФЛ. И прикрепила письмо от ФНС, в котором это прописано.
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