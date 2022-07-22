Обособленные подразделения, филиалы

Как с помощью обособленного подразделения cэкономить на налогах

Рассказываем, в чем различия между филиалом и представительством, какие опасности поджидают, как их обойти и стать самым счастливым бухгалтером.

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Как с помощью обособленного подразделения cэкономить на налогах

Зачем открывать ОП

Расширение бизнеса зачастую положительно влияет на компанию и приносит ей доход. Но каждый вид ОП имеет свой статус, и налоговые последствия. Начнем с различий. Филиал — ОП, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть. Филиалы:

  • не могут быть истцами и ответчиками в суде;
  • не имеют статуса налогоплательщиков, налоговых агентов;
  • не являются самостоятельным юрлицом.

Что касается представительства. Это тоже ОП, такое же как и филиал, но разница в том, что оно осуществляет исключительно представительские функции: ведет переговоры, заключает сделки, защищает интересы компании в суде.

Если в ЕГРЮЛ не отражено создание подразделения и наделение его полномочиями, значит, это обособленное подразделение.

Проблема ОП — определить, является ли оно таковым. Не всегда возможно понять, создано рабочее место или нет. Если да и работник приходит на один час в день, обособку надо регистрировать. То же касается складов.

Мы рассказали только часть проблем, с которыми может столкнуться бухгалтер. На практике нюансов возникает гораздо больше. Чтобы четко знать, как открыть ОП, с какими рисками придется столкнуться и как при этом сэкономить на налогах, пройдите онлайн-курс по обособкам.

Что узнаете нового

Разберем вопросы, которые касаются:

  1. Открытия и закрытия ОП.
  2. Договоров и штрафов.
  3. Учета кассовых операций.
  4. Постановки ОП на бухучет.
  5. НДС, НДФЛ, налога на прибыль, страховых взносов.

Занятия подойдут всем бухгалтерам — им придется разбираться, какие формы и куда подавать, как платить налоги и какие изменения внести в учет.

Полную программу курса смотрите здесь.

Чем поможет курс

Материал, который изучите, построили на судебной практике, разъяснениях Минфина и понятных примерах. После курса будете:

  • разбираться в видах обособленных подразделений;
  • уметь открывать, регистрировать и закрывать ОП;
  • корректно вести налоговый и бухгалтерский учет головного офиса и ОП;
  • правильно сдавать отчетность за подразделения.

Как проходит обучение

Онлайн. Лекторы подготовили видеоуроки, таблицы и понятные материалы. Все это вы смотрите, изучаете и тренируетесь на практических заданиях. Без ответов на сложные вопросы не останетесь — мы предусмотрели живое общение с преподавателем.

Проходите онлайн-курс — даем сертификат. Покажете начальнику, что вы специалист по части обособленных подразделений, а там и до повышения зарплаты недалеко.

 

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