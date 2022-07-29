Машем рукой офисным коллегам и уходим работать на себя без проблем и ошибок

Какие возможности открывает аутсорс

Во-первых, работать с несколькими компаниями. Когда бухгалтер работает на одну фирму в найме, он не способен взять себе другие. Аутсорс в этом плане проще — сколько хотите заработать, столько берите. Главное успевать по срокам и не снижать качество работы.

Во-вторых, выбрать для себя любимую отрасль, а то и 3-5. Надоел бухучет? Займитесь планированием налогов. Или работайте с несколькими компаниями по разным отраслям.

В-третьих, если уходите работать на себя и ищете клиентов, то только вы решаете, как с ними взаимодействовать. Тут есть трудности: поиск клиентов и вопрос того, как предлагать услуги.

Начните с листа бумаги и ручки. Начертите три колонки, распишите каждую:

В чем вы крутой(-ая)? В каких компетенциях добились успехов? С продвижения каких услуг хотите начать?

Честно ответьте на эти вопросы и от этого отталкивайтесь. Для презентации услуг помогают истории. Этот прием называется сторителлинг.

С ним скучная тема превращается в увлекательный рассказ. Произошла нестандартная налоговая проблема и вы помогли ее решить? Не стесняйтесь расписать подробности, добавить красок — люди запомнят это и будут ассоциировать решение проблемы с вами.

Какие минусы

Было бы нечестно по отношению к вам не рассказать о минусах, которые есть на аутсорсе. Пугаться не стоит — они исправимы, главное правильно подойти к их решению. Вот список того, с чем возможно столкнетесь:

Нестабильный доход. Переработки. Отсутствие отпусков и больничных. Риск потерять имущество по искам от кредиторов.

Мы рассказали только малую часть полезных советов, которые работают на аутсорсе. Как нивелировать минусы ухода на аутсорс и какие успешные приемы нужно применять рассказываем в онлайн-курсе — запишитесь и узнайте все секреты аутсорса.

Как построили курс

Материалы разбили на 4 модуля, чтобы информация воспринималась легко. В каждой теме подробно раскрываем аспекты работы на аутсорсе. Вы разберетесь:

на чем зарабатывают бухгалтеры;

как составить прайс-лист;

какие услуги продавать и кому;

как собрать команду профи и создать собственную фирму.

Преподает Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании. Автор публикаций в отраслевых СМИ, аутсорсер.

Обучаетесь онлайн: изучаете видеоуроки, смотрите письменные задания, тренируетесь на них. Потом проходите тесты (не бойтесь, за ошибки никто ругать не будет — главное, чтобы вы усвоили материал). Длинных уроков по 1,5 часа нет — все лаконично, без воды. Только полезная информация.

Что будете уметь

Знания, которые получите на занятиях, помогут вам:

понять систему аутсорса и перейти на него без проблем;

создать собственную бухфирму с нуля или улучшить показатели той, с которой работаете;

избежать типичных ошибок новичка на аутсорсе.

Не бойтесь перемен, попробуйте уйти на аутсорс. С этим поможет онлайн-курс «Клерка».