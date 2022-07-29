Одно правило, которое позволит бухгалтеру работать эффективнее

Как много вы можете запомнить

Только представьте, с каким количеством информации вы ежедневно работаете. В голове нужно удержать новые изменения в законодательстве, сведения по бухучету, налогам. Налоговики требуют отчеты и многое другое — мозг не способен бесперебойно работать в бешеном темпе. Часть информации вылетает из головы и благополучно забывается. Это напрямую влияет на работу — вы не предлагаете решения проблем.

Потом приходит директор и говорит, что ему сейчас же нужны управленческие решения, для того, чтобы повысить доходы компании. Бухгалтер изучает управленческий учет, превращается в финансиста или финансового директора, работает еще больше. Добавляется нагрузка в виде:

управленческой отчетности,

бюджетирования,

финансового анализа,

настройки анализа.

Вещей, которые нужно изучить становится еще больше. Что делать, если вы сталкиваетесь с трудностями, не знаете как решить проблему и начальство сомневается в вашей компетенции?

Следовать правилу, которое поможет вам работать эффективнее — задавать вопросы экспертам.

Где их задавать

Мы знаем, как важно получать оперативные ответы на рабочие вопросы, поэтому создали «Клерк.Консультации». Там собрали команду экспертов с опытом работы более 15 лет — они развернуто и четко отвечают на любые вопросы бухгалтеров, кадровиков, ИП. Вот лишь небольшой список тех, кто будет с вами 24/7:

1. Надежда Камышева — самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

2. Юлия Жижерина — директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений»

3. Ольга Ганюшкина — знает 1С как специалист по учету и налогам, и на уровне программиста. Расскажет, как провести в учете самые неординарные операции. Кроме 1С, консультирует и по другим бухгалтерским вопросам.

4. Елена Васильева — аудитор, генеральный директор аудиторской компании «Биллион».

5. Людмила Ганичева — аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», эксперт по ВЭД.

6. Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Количество вопросов не ограничено. 10 или 100 — ответим на все. Мы любим вопросы и ничего не боимся! Задавайте вопросы экспертам «Клерка» — и работайте эффективнее.