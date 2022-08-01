Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом

В чем трудность ПБУ 18/02
Разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью было 241. Поправки в 25 статью НК убрали лишь 7 пунктов — стало 234. Казалось бы, радость для бухгалтера, но в начале года начали применять пять новых ФСБУ, которые усилили различия между бухгалтерской и налоговой прибылью.
БУ и НУ требуют по-разному учитывать запасы, капвложения, ОС. В НУ оценка неизменна, но для целей БУ все активы необходимо проверять на обесценение и переоценивать.
Это малая часть проблем с ПБУ 18/02. Разобраться со сложностями учета и научиться применять этот стандарт на практике поможет эксперт Вера Сокуренко и ее онлайн-курс.
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Научитесь правильно отражать налог на прибыль в бухгалтерской отчетности. ПБУ 18/02 больше не будет вызывать страх — вы будете разбираться в нем без проблем. С помощью 12 видео и тестов от сертифицированного преподавателя Веры Сокуренко вы научитесь:
- рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;
- формировать все виды постоянных и временных разниц;
- использовать разницы в бухгалтерском учете;
- отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.
Новым ФСБУ в разработчики курса уделили пристальное внимание. Разобрали постоянные и временные разницы, которые возникают из-за ФСБУ по учету запасов, основных средств и аренды.
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