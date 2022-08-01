Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом

В чем трудность ПБУ 18/02

Разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью было 241. Поправки в 25 статью НК убрали лишь 7 пунктов — стало 234. Казалось бы, радость для бухгалтера, но в начале года начали применять пять новых ФСБУ, которые усилили различия между бухгалтерской и налоговой прибылью.

БУ и НУ требуют по-разному учитывать запасы, капвложения, ОС. В НУ оценка неизменна, но для целей БУ все активы необходимо проверять на обесценение и переоценивать.

Это малая часть проблем с ПБУ 18/02. Разобраться со сложностями учета и научиться применять этот стандарт на практике поможет эксперт Вера Сокуренко и ее онлайн-курс.

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Научитесь правильно отражать налог на прибыль в бухгалтерской отчетности. ПБУ 18/02 больше не будет вызывать страх — вы будете разбираться в нем без проблем. С помощью 12 видео и тестов от сертифицированного преподавателя Веры Сокуренко вы научитесь:

рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;

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использовать разницы в бухгалтерском учете;

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Новым ФСБУ в разработчики курса уделили пристальное внимание. Разобрали постоянные и временные разницы, которые возникают из-за ФСБУ по учету запасов, основных средств и аренды.

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Сначала смотрите уроки и изучаете тему, читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания. Авторы курса приготовили раздатку, которую можно скачать и пользоваться в работе.

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