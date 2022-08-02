Как исправлять ошибки в учете без последствий для фирмы

Почему бухгалтеры ошибаются
Причин наделать оплошностей у работников достаточно:
- сложное и местами нелогичное налоговое и гражданское законодательство;
- заумные договоры от юристов, которые нельзя применить на практике;
- политика главных людей в организаций: «Мы приняли решение, сделай так, чтобы оно было законным»;
- невнимательность, спешка;
- опечатки в первичной документации.
Нужно понимать, что идеальных людей не бывает: ошибаются все. Только цена ошибки у бухгалтера высокая. И заканчивается одним из пяти видов ответственности.
- Дисциплинарная.
- Материальная.
- Административная.
- Налоговая.
- Уголовная.
- Гражданско-правовая (субсидиарная).
Чтобы избежать этих неприятностей мы сделали курс повышения квалификации.
Как построили курс
Сделали три модуля — там разбираем типичные ошибки бухгалтеров. После каждого модуля идет тест, чтобы вы закрепили материал на практике.
Обучение проводим в формате онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на задания в удобное для вас время. Есть вопросы — задаете преподавателю. Как окончите курс дадим официальное удостоверение — оно попадет в реестр Рособрнадзора.
Полную программу курса смотрите здесь. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Кто преподает
Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Более 30 лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах.
Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Чему научитесь
Помимо учета затронем ошибки в уточненной декларации. После курса вы будете:
- понимать, на какие именно налоги влияет исправление ошибки;
- уметь просчитать последствия этой ошибки;
- четко знать, нужно ли исправлять ошибку;
- разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;
- составлять нужные проводки при исправлении ошибок;
- корректировать отчетность.
Научитесь находить свои, чужие ошибки и исправлять их без последствий для компании — пройдите курс повышения квалификации.