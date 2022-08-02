Налоговая отчетность

Как исправлять ошибки в учете без последствий для фирмы

На курсе «Клерка» разберетесь как не допускать ошибки в учете, находить чужие, и что делать если вы все же ошиблись.

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Как исправлять ошибки в учете без последствий для фирмы

Почему бухгалтеры ошибаются

Причин наделать оплошностей у работников достаточно:

  • сложное и местами нелогичное налоговое и гражданское законодательство;
  • заумные договоры от юристов, которые нельзя применить на практике;
  • политика главных людей в организаций: «Мы приняли решение, сделай так, чтобы оно было законным»;
  • невнимательность, спешка;
  • опечатки в первичной документации.

Нужно понимать, что идеальных людей не бывает: ошибаются все. Только цена ошибки у бухгалтера высокая. И заканчивается одним из пяти видов ответственности.

  1. Дисциплинарная.
  2. Материальная.
  3. Административная.
  4. Налоговая.
  5. Уголовная.
  6. Гражданско-правовая (субсидиарная).

Чтобы избежать этих неприятностей мы сделали курс повышения квалификации.

Как построили курс

Сделали три модуля — там разбираем типичные ошибки бухгалтеров. После каждого модуля идет тест, чтобы вы закрепили материал на практике. 

Обучение проводим в формате онлайн: смотрите видеолекции, тренируетесь на задания в удобное для вас время. Есть вопросы — задаете преподавателю. Как окончите курс дадим официальное удостоверение — оно попадет в реестр Рособрнадзора.

Полную программу курса смотрите здесь. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Кто преподает

Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Более 30 лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Чему научитесь

Помимо учета затронем ошибки в уточненной декларации. После курса вы будете:

  • понимать, на какие именно налоги влияет исправление ошибки;
  • уметь просчитать последствия этой ошибки;
  • четко знать, нужно ли исправлять ошибку;
  • разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;
  • составлять нужные проводки при исправлении ошибок;
  • корректировать отчетность.

Научитесь находить свои, чужие ошибки и исправлять их без последствий для компании — пройдите курс повышения квалификации.

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