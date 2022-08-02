Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег

Распространенные формы ведения бизнеса

Разделим коммерсантов на две группы:

Физлица (ИП, самозанятые); Юрлица (ООО, АО, и. т. д.).

Первое, о чем стоит знать, это о видах деятельности. Варианты бывают такие:

Производственный.

Торговый.

Финансовый.

Страховой.

Посреднический.

Теперь подробнее о каждом:

Производственный — создаем экономические продукты. Сюда относятся заводы, фабрики, и пр.

Торговый — продаем и покупаем товары.

Финансовый — даем людям кредиты, рассрочки, ипотеки от банков, МФО.

Страховой — страхуем жизни, машины, квартиры и другое имущество через организации.

Посреднический — в этом случае вы станете проводником между производителем и потребителем, который будет налаживать связи и следить за обращением сырья, материалов, денег, информации и пр.

Важно знать, что физлицам доступны не все виды деятельности. Если хотите производить алкоголь или открыть банк, придется регистрировать юрлицо.

Ограничения ИП и самозанятых

Краткий список того, что запрещено ИПшникам:

производить и торговать алкоголем, за исключением пива;

открывать страховые компании, банки, ломбарды;

продавать путевки как туроператор;

продавать и хранить пиротехнику, оружие, боеприпасы.

С самозанятыми ограничений еще больше, они не могут:

добывать полезные ископаемые;

продавать алкоголь, табак, бензин;

перепродавать товары, если те сделаны не собственноручно;

доставлять товары с приемом денег;

быть посредниками по договорам поручения, комиссии, агентирования;

сдавать в аренду нежилую недвижимость.

Налоговые режимы

У каждого налогового режима свои особенности:

1. ОСН — обязательно вести БУ, НУ, сдавать отчеты налоговикам, платить несколько видов налогов. 2. УСН — не все имеют право применять, ведется книга учетов доходов и расходов, отчет раз в год. 3. ПСН — низкая налоговая ставка, простая форма учета, не нужно платить НДС, НДФЛ, налог на имущество.

Налоговики обожают пересчитывать налоги, и ссылаться на неправомерно выбранную систему налогов. Защитите бизнес — платите меньше налогов.

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