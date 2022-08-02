Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег

Распространенные формы ведения бизнеса
Разделим коммерсантов на две группы:
- Физлица (ИП, самозанятые);
- Юрлица (ООО, АО, и. т. д.).
Первое, о чем стоит знать, это о видах деятельности. Варианты бывают такие:
- Производственный.
- Торговый.
- Финансовый.
- Страховой.
- Посреднический.
Теперь подробнее о каждом:
Производственный — создаем экономические продукты. Сюда относятся заводы, фабрики, и пр.
Торговый — продаем и покупаем товары.
Финансовый — даем людям кредиты, рассрочки, ипотеки от банков, МФО.
Страховой — страхуем жизни, машины, квартиры и другое имущество через организации.
Посреднический — в этом случае вы станете проводником между производителем и потребителем, который будет налаживать связи и следить за обращением сырья, материалов, денег, информации и пр.
Важно знать, что физлицам доступны не все виды деятельности. Если хотите производить алкоголь или открыть банк, придется регистрировать юрлицо.
Ограничения ИП и самозанятых
Краткий список того, что запрещено ИПшникам:
- производить и торговать алкоголем, за исключением пива;
- открывать страховые компании, банки, ломбарды;
- продавать путевки как туроператор;
- продавать и хранить пиротехнику, оружие, боеприпасы.
С самозанятыми ограничений еще больше, они не могут:
- добывать полезные ископаемые;
- продавать алкоголь, табак, бензин;
- перепродавать товары, если те сделаны не собственноручно;
- доставлять товары с приемом денег;
- быть посредниками по договорам поручения, комиссии, агентирования;
- сдавать в аренду нежилую недвижимость.
Налоговые режимы
У каждого налогового режима свои особенности:
1. ОСН — обязательно вести БУ, НУ, сдавать отчеты налоговикам, платить несколько видов налогов.
2. УСН — не все имеют право применять, ведется книга учетов доходов и расходов, отчет раз в год.
3. ПСН — низкая налоговая ставка, простая форма учета, не нужно платить НДС, НДФЛ, налог на имущество.
Налоговики обожают пересчитывать налоги, и ссылаться на неправомерно выбранную систему налогов. Защитите бизнес — платите меньше налогов.
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