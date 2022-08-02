Ведение бизнеса

Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег

В России много налоговых режимов. Чем они отличаются и как выбрать тот, который не доставит проблем, разбираем на онлайн-курсе «Клерка». Будет полезно тем, кто хочет заняться бизнесом, открыть свою бухгалтерскую фирму или уйти из штата в аутсорс.

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Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег

Распространенные формы ведения бизнеса

Разделим коммерсантов на две группы:

  1. Физлица (ИП, самозанятые);
  2. Юрлица (ООО, АО, и. т. д.).

Первое, о чем стоит знать, это о видах деятельности. Варианты бывают такие:

  • Производственный.
  • Торговый.
  • Финансовый.
  • Страховой.
  • Посреднический.

Теперь подробнее о каждом:

Производственный — создаем экономические продукты. Сюда относятся заводы, фабрики, и пр.

Торговый — продаем и покупаем товары.

Финансовый — даем людям кредиты, рассрочки, ипотеки от банков, МФО.

Страховой — страхуем жизни, машины, квартиры и другое имущество через организации.

Посреднический — в этом случае вы станете проводником между производителем и потребителем, который будет налаживать связи и следить за обращением сырья, материалов, денег, информации и пр.

Важно знать, что физлицам доступны не все виды деятельности. Если хотите производить алкоголь или открыть банк, придется регистрировать юрлицо.

Ограничения ИП и самозанятых

Краткий список того, что запрещено ИПшникам:

  • производить и торговать алкоголем, за исключением пива;
  • открывать страховые компании, банки, ломбарды;
  • продавать путевки как туроператор;
  • продавать и хранить пиротехнику, оружие, боеприпасы.

С самозанятыми ограничений еще больше, они не могут:

  • добывать полезные ископаемые;
  • продавать алкоголь, табак, бензин;
  • перепродавать товары, если те сделаны не собственноручно;
  • доставлять товары с приемом денег;
  • быть посредниками по договорам поручения, комиссии, агентирования;
  • сдавать в аренду нежилую недвижимость.

Налоговые режимы

У каждого налогового режима свои особенности:

1. ОСН — обязательно вести БУ, НУ, сдавать отчеты налоговикам, платить несколько видов налогов.

2. УСН — не все имеют право применять, ведется книга учетов доходов и расходов, отчет раз в год.

3. ПСН — низкая налоговая ставка, простая форма учета, не нужно платить НДС, НДФЛ, налог на имущество.

Налоговики обожают пересчитывать налоги, и ссылаться на неправомерно выбранную систему налогов. Защитите бизнес — платите меньше налогов.

Развернуто о плюсах и минусах форм ведения бизнеса, видах деятельности и налоговых режимов мы рассказываем на онлайн-курсе «Клерка».

Что за курс и чем поможет

Занятия ведет Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», спикер МБМ.

Информацию разбили по темам, чтобы воспринимать было легче. Кратко, лаконично. Только польза, примеры, факты и никакой воды.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеоуроки, читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания. В конце бесплатно дадим сравнительную таблицу по спецрежимам, чтобы было проще выбрать налоговый режим. Дополнительно выдадим сертификат, что вы прошли курс.

После курса будете знать:

  • что выбрать ООО, ИП или самозанятость;
  • разницу между налоговыми режимами;
  • плюсы и минусы налоговых режимов;
  • как платить государству меньше налогов;
  • как избегать штрафов от ФНС.

Найдите налоговый режим, который подходит вам — пройдите онлайн-курс «Клерка», мы поможем.

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