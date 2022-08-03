Каких ошибок вам стоит избегать в налоговом учете

Что нужно знать
Расходы должны быть обоснованными. Чтобы признать затраты в налоговом учете, вы должны выполнить три условия из статьи 252 НК:
- Обосновать расходы экономически.
- Подтвердить расходы документами.
- Доказать, что расходы направлены на получение дохода.
Когда вы уменьшаете налогооблагаемый доход на расходы, получаете налоговую выгоду. Это не запрещено, но снова придется выполнить ряд условий:
- достоверные отчеты: нельзя уменьшать налоговую базу, искажая факты хозяйственной жизни или налоговой отчетности;
- деловая цель сделки, не связанная с экономией налогов;
- реальное исполнение сделки контрагентом по договору;
Также бухгалтеры допускают ошибки в учете расходов на обеспечение условий труда.
Статья 223 ТК возлагает на работодателя обязанность санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников. Все как требует охрана труда:
- санитарно-бытовые помещения;
- помещение для приема пищи;
- комната отдыха;
- помещение для психологической разгрузки.
Организация вправе учесть при расчете налога на прибыль затраты, которые обеспечивают достойные условия труда. Например, затраты на оборудование и содержание помещений для приема пищи сотрудниками в рабочее время: стоимость чайников, посуды, мебели, моющих средств и СВЧ-печей.
Но многие другие расходы ФНС не признает, и бухгалтеры часто в них ошибаются.
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- учитывать расходы так, чтобы их потом не сняли налоговики;
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