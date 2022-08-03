Каких ошибок вам стоит избегать в налоговом учете

Что нужно знать

Расходы должны быть обоснованными. Чтобы признать затраты в налоговом учете, вы должны выполнить три условия из статьи 252 НК:

Обосновать расходы экономически. Подтвердить расходы документами. Доказать, что расходы направлены на получение дохода.

Когда вы уменьшаете налогооблагаемый доход на расходы, получаете налоговую выгоду. Это не запрещено, но снова придется выполнить ряд условий:

достоверные отчеты: нельзя уменьшать налоговую базу, искажая факты хозяйственной жизни или налоговой отчетности;

деловая цель сделки, не связанная с экономией налогов;

реальное исполнение сделки контрагентом по договору;

Также бухгалтеры допускают ошибки в учете расходов на обеспечение условий труда.

Статья 223 ТК возлагает на работодателя обязанность санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников. Все как требует охрана труда:

санитарно-бытовые помещения;

помещение для приема пищи;

комната отдыха;

помещение для психологической разгрузки.

Организация вправе учесть при расчете налога на прибыль затраты, которые обеспечивают достойные условия труда. Например, затраты на оборудование и содержание помещений для приема пищи сотрудниками в рабочее время: стоимость чайников, посуды, мебели, моющих средств и СВЧ-печей.

Но многие другие расходы ФНС не признает, и бухгалтеры часто в них ошибаются.

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Знания, полученные из этого курса, помогут вам:

учитывать расходы так, чтобы их потом не сняли налоговики;

быть готовым к любым придиркам налоговиков по налоговому учету;

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