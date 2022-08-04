Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Что говорит Налоговый кодекс

Статья 54.1 НК, которой уже около 5 лет, перечисляет три условия для законной оптимизации налогов:

Достоверность первичной документации и отчетности. Вы не должны искажать реальный смысл хозяйственных операций. Деловая цель сделки. Цель сэкономить на налогах не годится — нарветесь на штрафы. Должно быть экономическое обоснование, не связанное с налоговой оптимизацией. Например, выгоды управления, снижение затрат, захват новых рынков. Реальное исполнение сделки контрагентом. Чтобы получить налоговый вычет, именно контрагент должен выполнить условия договора.

Если компания нарушила условия, и об этом узнала ФНС, то назначат выездную налоговую проверку. Инспектор задокументирует нарушения и доначислит налоги.

Виноватым сделают недобросовестного контрагента, бухгалтера, либо директора, который не гнушался незаконными налоговыми схемами. Важно правильно выбирать контрагента и использовать только законные методы оптимизации.

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