Оптимизация налогообложения

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Любой бизнесмен хочет сократить расходы. Одни прибегают к агрессивным схемам и получают штрафы, другие — грамотного настраивают налоговую выгоду и выходят в плюс. Важную роль в оптимизации играют бухгалтеры. На онлайн-курсе «Клерка» разбираемся в методах, рисках и особенностях налогового планирования.

Версия для печати
Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Что говорит Налоговый кодекс

Статья 54.1 НК, которой уже около 5 лет, перечисляет три условия для законной оптимизации налогов:

  1. Достоверность первичной документации и отчетности. Вы не должны искажать реальный смысл хозяйственных операций.
  2. Деловая цель сделки. Цель сэкономить на налогах не годится — нарветесь на штрафы. Должно быть экономическое обоснование, не связанное с налоговой оптимизацией. Например, выгоды управления, снижение затрат, захват новых рынков.
  3. Реальное исполнение сделки контрагентом. Чтобы получить налоговый вычет, именно контрагент должен выполнить условия договора.

Если компания нарушила условия, и об этом узнала ФНС, то назначат выездную налоговую проверку. Инспектор задокументирует нарушения и доначислит налоги.

Виноватым сделают недобросовестного контрагента, бухгалтера, либо директора, который не гнушался незаконными налоговыми схемами. Важно правильно выбирать контрагента и использовать только законные методы оптимизации.

Про легальные способы получить налоговую выгоду рассказываем в онлайн-курсе — записывайтесь.

Что за курс и чем полезен

Курс разбит на 5 модулей, в которых разбираем общие правила налоговой оптимизации, структурирование бизнеса, и пр. Ведет его Никита Болтинский — адвокат, налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.

Курс подойдет бухгалтерам и поможет выйти на новый уровень в профессии: стать специалистом по налоговому планированию. И директорам — поймете как не переплачивать налоги и узнаете, как избежать уголовного дела.

Обучение проходит онлайн: смотрите уроки, изучаете конспекты, тренируетесь на практических заданиях. Когда закончите курс — дадим сертификат, что вы его прошли.

 Знания курса помогут:

  • правильно проверять контрагентов;
  • грамотно выстроить структуру бизнеса, чтобы не подвергаться рискам;
  • экономить на налогах, и при этом не нарушать закон.

Научитесь легально оптимизировать налоги — пройдите онлайн-курс «Клерка».

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Обучение для бухгалтеров

🔥У вас нет трудностей в работе из-за новых ФСБУ и бухучета? Вебинар, чтобы проверить себя

С 1 января вступили в силу четыре новых ФСБУ. А тут еще в бухучете много чего изменилось. Чтобы разобраться во всех подводных камнях и не сделать ошибок, мы подготовили вебинар, где собрали самое важное.

ВЭД

Aliexpress исполнил закон о «приземлении» и попал в список благонадежных компаний

Торговая площадка согласилась локализовать данные российских пользователей в соответствии с законом о «приземлении». Роскомнадзор после этого включил ее в список выполняющих закон иностранных организаций.

Повышение квалификации

Хранение документов

Правила хранения отчетности и подтверждающих документов

Деятельность любого хозяйствующего субъекта — неважно, фирмы или ИП, — сопровождается огромным количеством документов. Однако особенное значение имеют те из них, которые касаются отчетности, бухгалтерской и налоговой. С 2022 применяются новые требования к их хранению.

Правила хранения отчетности и подтверждающих документов
Ведение бизнеса

Иностранные инвесторы, покайтесь! И Россия вас простит!

Примерно полторы тысячи иностранных компаний заявили, что они уходят с российского рынка. И Владимир Владимирович подписал федеральный закон, как я его называю «О принуждении таких компаний к любви к России». Этот закон касается и инвесторов. Давайте его разберем.

Иностранные инвесторы, покайтесь! И Россия вас простит!
Охрана труда

Работников придется срочно обучить новым нормам охраны труда, если они затрагивают деятельность компании

Закон требует проводить внеочередную проверку знаний работников, если вступают в действие новые правила по охране труда. Сейчас как раз такой случай. Минтруд объяснил, как быть работодателям.

Мероприятия

Разместить
Оптимизация налогообложения

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Любой бизнесмен хочет сократить расходы. Одни прибегают к агрессивным схемам и получают штрафы, другие — грамотного настраивают налоговую выгоду и выходят в плюс. Важную роль в оптимизации играют бухгалтеры. На онлайн-курсе «Клерка» разбираемся в методах, рисках и особенностях налогового планирования.

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС
Читать еще