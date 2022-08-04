Карьера бухгалтера

Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

На рынке труда бухгалтеры по зарплате не теряют актуальности и требуются многим фирмам. Мы на «Клерке» создали курс профпереподготовки, там научим всему необходимому, чтобы вы стали крутым специалистом.

Версия для печати
Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Системы оплаты труда

Руководители сами выбирают наиболее удобную систему оплаты труда в зависимости от вида бизнеса, но в рамках ТК. Можно применять несколько сразу систем для разных сотрудников. Регулируются системы при помощи локальных нормативных актов, соглашений и. т. д.

Среди вариантов: 

  • повременная оплата труда — платят за время, которое фактически отработал сотрудник; 
  • повременно-премиальная — дополнительно к плате за время сотрудника вправе премировать; 
  • сдельная — учитывается количество изготовленной продукции; 
  • повременно-сдельная — сочетает в себе повременную и сдельную;
  • сдельно-премиальная — платят за результат труда, премируют за перевыполнение норм, снижение брака и. т. д.;

Во всех системах размер зарплаты обязан быть не ниже МРОТ — об этом говорит 133 статья ТК. Будете платить сотруднику меньше прожиточного минимума — нарветесь на проверку из трудовой инспекции и прокуратуры. 

Таким образом, зарплата может складываться из оклада + премий, почасовых ставок, чистого процента без оклада и. т. д. Все зависит от того, какую систему оплаты труда выбрал руководитель компании.

Какие бывают надбавки

Помимо основной зарплаты, сотрудники вправе получать различные доплаты. Они связаны с характером работы, условиями, особенностями профессии, переработкой.

За что работник имеет право получить надбавку:

  • вредная и опасная работа;
  • совмещение должностей;
  • вахтовый метод работы;
  • сверхурочная работа;
  • работа в ночное время;
  • работа в выходные и праздники;
  • доплата до МРОТ;
  • северная надбавка и районные коэффициенты;
  • работа, связанная с медициной, спортом и др.

Мы перечислили лишь малую часть того, что следует знать бухгалтеру по зарплате. Все необходимые знания разбираем на курсе профессиональной переподготовки

Почему вам стоит пройти курс

Авторы курса приготовили 20 модулей, где скрупулезно изучают каждую особенность работы специалиста по зарплате. Информацию подаем живо и без воды — только нужное.

Кратко о том, что изучите:

  • расчет, выплату и удержание зарплаты;
  • нюансы с НДФЛ, отпускными, страховыми взносы, премиями;
  • оформление сотрудников в штат, работа с исполнителями по ГПХ;
  • виды социальных пособий;
  • работу с инвалидами, несовершеннолетними, иностранцами;
  • особенности 1С: Зарплата и управление персоналом.

Пообщаетесь вживую с преподавателями:

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Им можно и нужно задавать вопросы, если что-то будет непонятно. Обучаетесь два месяца в комфортных для себя условиях онлайн. Смотрите уроки, изучаете конспекты, тестируетесь и закрепляете материал. 

Какой диплом получите

Когда закончите курс, выдадим диплом о профессиональной переподготовке. Он будет отображаться в государственном реестре Рособрнадзора. Дополнительно дадим сертификат ИПБ России на 40 часов. Покажете начальнику — может, повысит зарплату.

Станьте бухгалтером по зарплате — пройдите курс профпереподготовки «Клерка».

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Карьера бухгалтера

Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

На рынке труда бухгалтеры по зарплате не теряют актуальности и требуются многим фирмам. Мы на «Клерке» создали курс профпереподготовки, там научим всему необходимому, чтобы вы стали крутым специалистом.

Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Повышение квалификации

Инвестиционный вычет

Если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится

Налоговики отказались вернуть 52 000 руб. по 3-НДФЛ, в которой был заявлен инвестиционный вычет. Причина – у человека было два инвестиционных счета, что запрещено. Но УФНС встало на сторону налогоплательщика и отказное решение ИФНС было отменено.

Субсидиарная ответственность

Суд заставил директора и учредителя платить 12 млн руб. налогов компании из собственного кармана

Такое решение принял Верховный суд. Судьи пришли к выводу, что директор и учредитель умышленно довели компанию до банкротства, в результате чего бюджет недосчитался денег.

Мероприятия

Разместить
Санкции 2022

KFC и Burger King перешли на напитки от «Черноголовки». «Вкусно — и точка» пока держится на запасах колы

Компания-производитель напитков «Черноголовка» заявила, что займет через несколько лет половину российского рынка напитков, объем которого оценивается примерно в девять миллиардов рублей.

Смена работы не влияет на период использования льготного отпуска. По закону он составляет 2 года

Северяне имеют право 1 раз в 2 года оплатить проезда и багаж в отпуск и обратно за счет работодателя. Это право возникает с даты приема на работу, а не с даты когда работник съездил в предыдущий льготный отпуск.

Налоговые проверки

Zenden возмущен произволом налоговиков, которые доначислили 867 млн руб. по сделкам с подконтрольными ИП

Схему дробления бизнеса усмотрела ФНС при проверке обувной сети Zenden ООО «Дом одежды». Организация продавала товар через 22 предпринимателей, к учетным базам которых имела доступ. А у 12 ИП компания была единственным поставщиком.

Трудовые отношения

Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе

Подписав соглашение о расторжении договора сотрудница захотела аннулировать его, так как узнала что беременна. Ей отказали. Суд сказал, что увольнение незаконно, так как нет волеизъявления одной их сторон.

Читать еще