Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Системы оплаты труда

Руководители сами выбирают наиболее удобную систему оплаты труда в зависимости от вида бизнеса, но в рамках ТК. Можно применять несколько сразу систем для разных сотрудников. Регулируются системы при помощи локальных нормативных актов, соглашений и. т. д.

Среди вариантов:

повременная оплата труда — платят за время, которое фактически отработал сотрудник;

повременно-премиальная — дополнительно к плате за время сотрудника вправе премировать;

сдельная — учитывается количество изготовленной продукции;

повременно-сдельная — сочетает в себе повременную и сдельную;

сдельно-премиальная — платят за результат труда, премируют за перевыполнение норм, снижение брака и. т. д.;

Во всех системах размер зарплаты обязан быть не ниже МРОТ — об этом говорит 133 статья ТК. Будете платить сотруднику меньше прожиточного минимума — нарветесь на проверку из трудовой инспекции и прокуратуры.

Таким образом, зарплата может складываться из оклада + премий, почасовых ставок, чистого процента без оклада и. т. д. Все зависит от того, какую систему оплаты труда выбрал руководитель компании.

Какие бывают надбавки

Помимо основной зарплаты, сотрудники вправе получать различные доплаты. Они связаны с характером работы, условиями, особенностями профессии, переработкой.

За что работник имеет право получить надбавку:

вредная и опасная работа;

совмещение должностей;

вахтовый метод работы;

сверхурочная работа;

работа в ночное время;

работа в выходные и праздники;

доплата до МРОТ;

северная надбавка и районные коэффициенты;

работа, связанная с медициной, спортом и др.

Мы перечислили лишь малую часть того, что следует знать бухгалтеру по зарплате. Все необходимые знания разбираем на курсе профессиональной переподготовки.

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