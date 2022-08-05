Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Какие тайны хранит Excel

Чтобы перечислить инструменты Excel, которые помогают пользователям, не хватит и сотни пальцев. Но приведем несколько примеров:

Автозаполнение формул. Подсчет календарных дней. Функция «ЕСЛИ». «Умная таблица». Проверка ошибок в 2 клика.

Помимо этого, есть удобные комбинации клавиш, которые упрощают работу:

Ctrl Shift 4 — определяет денежный формат ячейки;

— определяет денежный формат ячейки; Ctrl Shift 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;

— устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек; Shift F2 — редактирует примечания;

— редактирует примечания; Ctrl ; — вводит текущую дату;

— вводит текущую дату; Alt = — запускает функцию «Автосумма».

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