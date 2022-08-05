Автоматизация финансового планирования

Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Каждый день мы сталкиваемся с MS Excel — рассчитываем цены, курсы, сортируем информацию, работаем с формулами и многое другое. Пришло время разобраться с Excel вместе с «Клерком» и стать гуру по ведению таблиц и данных.

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Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Какие тайны хранит Excel

Чтобы перечислить инструменты Excel, которые помогают пользователям, не хватит и сотни пальцев. Но приведем несколько примеров:

  1. Автозаполнение формул.
  2. Подсчет календарных дней.
  3. Функция «ЕСЛИ».
  4. «Умная таблица».
  5. Проверка ошибок в 2 клика.

Помимо этого, есть удобные комбинации клавиш, которые упрощают работу:

  • Ctrl Shift 4 — определяет денежный формат ячейки;
  • Ctrl Shift 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
  • Shift F2 — редактирует примечания;
  • Ctrl ; — вводит текущую дату;
  • Alt = — запускает функцию «Автосумма».

Но ведь есть ещё работа с текстом, дополнительные формулы, функции, стили, шаблоны и многое другое. Вплотную с Excel разбираемся на онлайн-курсе.

Что за курс

Курс по экселю построили так, чтобы информация усваивалась легко. Никакой сухой теории — все примеры по Excel с иллюстрациями. Авторы курса подготовили тесты — сможете закреплять материалы на практике. Обучаетесь онлайн, занятия проходите в удобное время.

Занятия ведет Олег Зык — профессиональный бухгалтер, оценщик, предприниматель. Создатель нескольких обучающих курсов по MS Excel.

Чтобы у работодателя не возникало лишних вопросов о вашей компетенции, дадим сертификат, что прошли онлайн-курс.

Что будете уметь

После курса вы полностью освоите Excel, научитесь пользоваться лайфхаками. Знания помогут:

  • работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами;
  • форматировать и печатать документы в Эксель;
  • вести подсчеты с помощью любых, даже самых сложных формул;
  • сортировать данные и проводить их аналитику.

Записывайтесь на онлайн-курс по работе в Excel — станьте экспертом.

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