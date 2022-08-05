Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Какие тайны хранит Excel
Чтобы перечислить инструменты Excel, которые помогают пользователям, не хватит и сотни пальцев. Но приведем несколько примеров:
- Автозаполнение формул.
- Подсчет календарных дней.
- Функция «ЕСЛИ».
- «Умная таблица».
- Проверка ошибок в 2 клика.
Помимо этого, есть удобные комбинации клавиш, которые упрощают работу:
- Ctrl Shift 4 — определяет денежный формат ячейки;
- Ctrl Shift 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
- Shift F2 — редактирует примечания;
- Ctrl ; — вводит текущую дату;
- Alt = — запускает функцию «Автосумма».
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