Налоговые проверки

Что делать бухгалтеру, чтобы легально сэкономить на налогах и пройти проверку ФНС без рисков

За первый квартал этого года налоговики выезжали на проверки больше 2500 раз. В 95% случаев находили нарушения и доначисляли налоги. Как бухгалтерам не сойти с ума, законно платить меньше налогов, и не попасть на штрафы — читайте в статье.

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Что делать бухгалтеру, чтобы легально сэкономить на налогах и пройти проверку ФНС без рисков

Почему ФНС стали чаще проверять

До 2022 года количество выездных проверок постоянно снижалось, но все изменилось. В 2021-м они проверяли больше 1500 раз. Тогда средний размер доначислений вышел в 36,8 миллионов рублей.

В первом квартале этого года ФНС отчитались, что доначислили на сумму 65,1 миллиона. Только представьте — цифра увеличилась в два раза.

Налоговые эксперты говорят: выездных проверок меньше уже не будет.

ФНС пугают бизнесменов Федеральным реестром выгодоприобретателей — своеобразным «черным списком» налоговиков. Туда попадают те, кого подозревают в незаконных методах налогового планирования. ФНС усиливает контроль с каждым годом — так собирают больше налогов.

Даже налоговые льготы, которые дает государство, становятся только поводом для новых проверок. От внимания налоговиков, которые хотят проверить компанию и доначислить пару миллионов, не застрахован никто.

В борьбу вступают бухгалтеры и начинают планировать налоги. Но не каждый умеет это делать. Схем, хорошо известных налоговикам, много: искусственное дробление бизнеса, контрагент с бумажным НДС и. т. д. Их стоит избегать.

Научиться законно экономить на налогах нужно уже сегодня, иначе бизнес погибнет. Легальным способам учим на онлайн-курсе «Клерка».

Что добавили в курс

Составили с авторами 4 блока знаний — в каждом рассказываем как планировать налоги, не рисковать с техническими компаниями и принести фирме счастье.

Коротко о том, что в программе курса:

  1. Общие правила налоговой оптимизации.
  2. Как выбирать контрагента.
  3. Структурирование группы компаний.
  4. Разнообразные способы оптимизации налогов.

Чем полезен курс

Когда пройдете курс, вы научитесь:

  • грамотно работать с контрагентами, чтобы налоговики не задавали вопросов;
  • налаживать структуру бизнеса: поймете, как сделать так, чтобы не было трудностей с налогами;
  • использовать безопасные схемы оптимизации налогов;
  • видеть незаконные методы экономии на налогах и избегать их.

Как обучаем

Занятия проходят дистанционно — учитесь из любой точки мира и тогда, когда удобно. Смотрите видеолекции, читаете конспекты. Появились сомнения — практикуйтесь на заданиях. В конце каждого блока тестируетесь и запоминаете материал.

В курсе собрали только полезную и нужную информации. Уроки по 10-20 минут и много практики.

Кто преподает

Онлайн-курс ведет эксперт, адвокат, налоговый консультант Никита Болтинский. Он расскажет о рисках и законных методах оптимизации налогов. С ссылками на судебную практику, НК и разъяснения от Минфина и ФНС.

Какой документ получите после курса

После финального занятия выдадим сертификат, что вы закончили онлайн-курс — будете видеть его в личном кабинете на сайте «Клерка». При желании покажете начальнику — докажете, что знаете, как легально оптимизировать налоги.

Клерк
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