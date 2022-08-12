Полезные советы по уходу из найма в аутсорс. Быть свободным не сложно

Плюсы аутсорса
Из плюсов работы на себя выделим:
- Свободный график работы.
- Выбор любой бухгалтерской сферы.
- Возможность вести сразу несколько фирм и зарабатывать больше.
- Цену на услуги выбираете сами, нагрузку — тоже.
Подготовиться к этому повороту в жизни все-таки нужно. Если вы резко увольняетесь и у вас 0 клиентов, то ни к чему хорошему это решение не приведет.
Минусы аутсорса
Бояться минусов не нужно — они исправимы, разобраться с ними как раз и поможет курс «Клерка». Вот с чем вы, возможно, столкнетесь:
- нестабильный доход;
- переработки;
- отсутствие отпусков и больничных;
- риск потерять имущество по искам от кредиторов.
Но, окей, уволились, сели в комфортное кресло дома и начали работать на себя. Начинаются трудности: поиск клиентов и вопрос того, как предлагать услуги. Попробуйте воспользоваться следующим советом. Возьмите лист бумаги и ручку. Начертите три колонки, распишите каждую:
- В чем вы крутой(-ая)?
- В каких компетенциях добились успехов?
- С продвижения каких услуг хотите начать?
Честно ответьте на эти вопросы и отталкивайтесь от этого. Перейти на аутсорс поможет онлайн-курс «Клерка».
Что за курс
Материалы курса разбили на 4 модуля, чтобы вы проще воспринимали информацию. В каждой теме подробно раскрываем аспекты работы на аутсорсе. Вы разберетесь:
- на чем зарабатывают бухгалтеры;
- как составить прайс-лист;
- каким компаниям продавать услуги и какие;
- как собрать команду профи и выйти на новый уровень.
Кто обучает
Преподает курс Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, успешный аутсорсер.
Как обучаетесь
Занятия проходят дистанционно: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время онлайн.
Что будете уметь
Знания, которые получите на занятиях, помогут вам:
- перейти в аутсорс с минимальными рисками;
- создать собственную бухфирму с нуля или улучшить показатели той, с которой работаете;
- избежать ошибок.
Чтобы красиво уйти из найма, стать свободной птицей и зарабатывать большие деньги, нужно знать обо всех рисках — о них рассказываем на онлайн-курсе, записывайтесь.