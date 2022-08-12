Полезные советы по уходу из найма в аутсорс. Быть свободным не сложно

Плюсы аутсорса

Из плюсов работы на себя выделим:

Свободный график работы. Выбор любой бухгалтерской сферы. Возможность вести сразу несколько фирм и зарабатывать больше. Цену на услуги выбираете сами, нагрузку — тоже.

Подготовиться к этому повороту в жизни все-таки нужно. Если вы резко увольняетесь и у вас 0 клиентов, то ни к чему хорошему это решение не приведет.

Минусы аутсорса

Бояться минусов не нужно — они исправимы, разобраться с ними как раз и поможет курс «Клерка». Вот с чем вы, возможно, столкнетесь:

нестабильный доход;

переработки;

отсутствие отпусков и больничных;

риск потерять имущество по искам от кредиторов.

Но, окей, уволились, сели в комфортное кресло дома и начали работать на себя. Начинаются трудности: поиск клиентов и вопрос того, как предлагать услуги. Попробуйте воспользоваться следующим советом. Возьмите лист бумаги и ручку. Начертите три колонки, распишите каждую:

В чем вы крутой(-ая)? В каких компетенциях добились успехов? С продвижения каких услуг хотите начать?

Честно ответьте на эти вопросы и отталкивайтесь от этого. Перейти на аутсорс поможет онлайн-курс «Клерка».

Что за курс

Материалы курса разбили на 4 модуля, чтобы вы проще воспринимали информацию. В каждой теме подробно раскрываем аспекты работы на аутсорсе. Вы разберетесь:

на чем зарабатывают бухгалтеры;

как составить прайс-лист;

каким компаниям продавать услуги и какие;

как собрать команду профи и выйти на новый уровень.

Кто обучает

Преподает курс Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, успешный аутсорсер.

Как обучаетесь

Занятия проходят дистанционно: смотрите видеолекции, тренируетесь на практических заданиях, тестируетесь. Все в удобное для вас время онлайн.

Что будете уметь

Знания, которые получите на занятиях, помогут вам:

перейти в аутсорс с минимальными рисками;

создать собственную бухфирму с нуля или улучшить показатели той, с которой работаете;

избежать ошибок.

Чтобы красиво уйти из найма, стать свободной птицей и зарабатывать большие деньги, нужно знать обо всех рисках — о них рассказываем на онлайн-курсе, записывайтесь.