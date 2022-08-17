Управленческий учет, финотчетность, бюджетирование — как бухгалтеру с этим разобраться и заработать больше

1. Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения

Курс повышения квалификации на 140 ак. часов с топовыми экспертами «Клерка». Разберетесь в управленке на 100% — сложные вопросы исчезнут. Поймете как спасти компанию, оптимизировать бюджет, и поднять доходы.

Материалы разбираем на конкретных примерах, без воды. В конце получите официальное удостоверение — будет отображаться в ФИС ФРДО.

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2. Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность

Онлайн-курс «Клерка» поможет понять особенности финансовой отчетности. Разберетесь в видах отчетов, формах и научитесь их правильно составлять, чтобы не было проблем от ФНС. Курс подходит бухгалтерам, финансистам, руководителям.

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3. Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП

Эксперт Лариса Магафурова объяснит на онлайн-курсе, зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет, расскажет о структурировании доходов, прямой и косвенной аналитике.

Научитесь составлять отчеты, вести структурирование доходов и управлять аналитикой. Будете уверенно настраивать управленку в компании.

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