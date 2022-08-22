Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы

В статье расскажем зачем нужен бухучет, главные моменты учета и как работать с налогами, особенно с НДС.

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Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы

Для чего нужен бухгалтерский учет

Главная задача бухучета — показать руководству, что и сколько компания имеет в деньгах, и кому и сколько она за это должна.

Представим эту информацию в виде общей таблицы баланса.

Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах.

Пассив — источники, из которых образовалось имущество.

Приведем пример: два друга открыли фирму, чтобы красить заборы. Каждый заплатил по 50 тысяч и внес на расчетный счет уставный капитал в 100 тыс. рублей. Это бухгалтер отражает в таблице:

Эти деньги — имущество юрлица, а не личные. На них друзья тратятся на материалы, зарплату, налоги и взносы. Появляются долги. Выглядит это в таблице учета так:

Зачем бухгалтеру вести счета БУ и какие они бывают

Учет каждой операции ведут на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете.

Счет — двухсторонняя таблица. Левую часть называют дѐбет, правую — крѐдит.

Виды счетов:

Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е активов.

Счета 80-89 — пассивные. Тут все о уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.

Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.

Счета бухгалтерского учета по детализации подразделяют на:

  1. Синтетические.
  2. Аналитические.

Какие налоги учитывать в БУ

Например, НДС по ставке 20%. Компания платит продавцу НДС, заложенный в цене товара, а потом по документам от продавца вправе принять сумму налога к вычету — то есть получить из бюджета. 

Когда компания что-то продает, эти 20% придется заплатить в бюджет. И показать это в учете. Для этого оформляют специальный документ — счет-фактуру.

Не все компании платят НДС. Все зависит от налогового режима. Если компания перешла на УСН, то платить НДС в бюджет не нужно.

На УСН организация вправе выбрать один из двух объектов налогообложения:

  1. Доходы. Ставка налога — 6%.
  2. Доходы минус расходы. Ставка налога — 15%.

Для учета предъявленного продавцами НДС используют активный счет 19.

По дѐбету этого счета отражают сумму налога предъявленную продавцами товаров, по крѐдиту — принимают налог к вычету. Или списывают его в расходы, когда к вычету принять нельзя. Сальдо может быть только дебетовым (или равным нулю).

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