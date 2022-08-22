Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы

Для чего нужен бухгалтерский учет

Главная задача бухучета — показать руководству, что и сколько компания имеет в деньгах, и кому и сколько она за это должна.

Представим эту информацию в виде общей таблицы баланса.

Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах.

Пассив — источники, из которых образовалось имущество.

Приведем пример: два друга открыли фирму, чтобы красить заборы. Каждый заплатил по 50 тысяч и внес на расчетный счет уставный капитал в 100 тыс. рублей. Это бухгалтер отражает в таблице:

Эти деньги — имущество юрлица, а не личные. На них друзья тратятся на материалы, зарплату, налоги и взносы. Появляются долги. Выглядит это в таблице учета так:

Зачем бухгалтеру вести счета БУ и какие они бывают

Учет каждой операции ведут на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете.

Счет — двухсторонняя таблица. Левую часть называют дѐбет, правую — крѐдит.

Виды счетов:

Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е активов.

Счета 80-89 — пассивные. Тут все о уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.

Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.

Счета бухгалтерского учета по детализации подразделяют на:

Синтетические. Аналитические.

Какие налоги учитывать в БУ

Например, НДС по ставке 20%. Компания платит продавцу НДС, заложенный в цене товара, а потом по документам от продавца вправе принять сумму налога к вычету — то есть получить из бюджета.

Когда компания что-то продает, эти 20% придется заплатить в бюджет. И показать это в учете. Для этого оформляют специальный документ — счет-фактуру.

Не все компании платят НДС. Все зависит от налогового режима. Если компания перешла на УСН, то платить НДС в бюджет не нужно.

На УСН организация вправе выбрать один из двух объектов налогообложения:

Доходы. Ставка налога — 6%. Доходы минус расходы. Ставка налога — 15%.

Для учета предъявленного продавцами НДС используют активный счет 19.

По дѐбету этого счета отражают сумму налога предъявленную продавцами товаров, по крѐдиту — принимают налог к вычету. Или списывают его в расходы, когда к вычету принять нельзя. Сальдо может быть только дебетовым (или равным нулю).

О всех других особенностях и трудностях бухгалтерского учета расскажем на курсе.

Чему научитесь на курсе

Пройдя курс, вы поймете как лучше работать с бухгалтерским учетом, если только начинаете свой путь в бухгалтерии. Перестанете пугаться профессиональных терминов и начнете понимать их.

Узнаете больше о:

налогах;

подводках и счетах;

основах бухгалтерского учета;

системах налогообложения;

амортизации и основных средствах.

Мы не обещаем, что за один курс сделаем из вас гуру бухгалтерского учета — это невозможно, зато дадим много нужных знаний.

Опытные бухгалтеры смогут собрать аргументы, чтобы объяснить необходимость своих требований руководителю.

Кто преподает, в каком формате

Курс ведет Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Больше 30 лет опыта работы в бухгалтерии. Написал десяток книг по бухучету, и около 500 материалов в журналах.

Занятия проходите в онлайн-формате: смотрите видеоуроки, читаете конспекты. Даем вам дополнительные материалы, которые можно использовать потом в работе. Все уроки короткие — от 10 до 20 минут и информативные. Никакой воды — только конкретика. Все на наглядных примерах в виде таблиц и графиков.

Какой документ получите после курса

Заканчиваете курс — даем вам сертификат. Сможете распечатать, повесить на стену или показать начальнику.