Почему бухгалтеры ошибаются в учете и как избежать ошибок, чтобы не причинить вред фирме

Причины, по которым ошибаются бухгалтеры
Бухгалтерам мешает несколько факторов:
- сложное налоговое и гражданское законодательство;
- невнимательность, спешка;
- опечатки в первичке;
- политика руководства: «Мы решили так, сделай, чтобы все было по закону»;
- заумные договоры от юристов;
Цена ошибки в этом случае у бухгалтеров критичная: попадете на многомиллионные доначисления налогов, навлечете на себя камеральные и выездные проверки от налоговиков.
Какая ответственность ждет бухгалтеров за ошибки
Если оплошности вовремя не исправить, то сотрудника ждет один из шести видов ответственности:
- Дисциплинарная.
- Материальная.
- Административная.
- Налоговая.
- Уголовная.
- Гражданско-правовая (субсидиарная).
Чем быстрее вы научитесь исправлять свои и чужие ошибки, тем меньше вероятность, что вас уволят или вы попадете под уголовку, субсидиарку и. т. д.
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