Почему бухгалтеры ошибаются в учете и как избежать ошибок, чтобы не причинить вред фирме

Причины, по которым ошибаются бухгалтеры

Бухгалтерам мешает несколько факторов:

сложное налоговое и гражданское законодательство;

невнимательность, спешка;

опечатки в первичке;

политика руководства: «Мы решили так, сделай, чтобы все было по закону»;

заумные договоры от юристов;

Цена ошибки в этом случае у бухгалтеров критичная: попадете на многомиллионные доначисления налогов, навлечете на себя камеральные и выездные проверки от налоговиков.

Какая ответственность ждет бухгалтеров за ошибки

Если оплошности вовремя не исправить, то сотрудника ждет один из шести видов ответственности:

Дисциплинарная. Материальная. Административная. Налоговая. Уголовная. Гражданско-правовая (субсидиарная).

Чем быстрее вы научитесь исправлять свои и чужие ошибки, тем меньше вероятность, что вас уволят или вы попадете под уголовку, субсидиарку и. т. д.

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