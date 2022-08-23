Налоговые штрафы

Почему бухгалтеры ошибаются в учете и как избежать ошибок, чтобы не причинить вред фирме

Разберемся, что мешает бухгалтерам правильно вести бухгалтерский и налоговый учет, кто виноват и как бухгалтеру не допустить серьезных ошибок.

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Почему бухгалтеры ошибаются в учете и как избежать ошибок, чтобы не причинить вред фирме

Причины, по которым ошибаются бухгалтеры

Бухгалтерам мешает несколько факторов:

  • сложное налоговое и гражданское законодательство;
  • невнимательность, спешка;
  • опечатки в первичке;
  • политика руководства: «Мы решили так, сделай, чтобы все было по закону»;
  • заумные договоры от юристов;

Цена ошибки в этом случае у бухгалтеров критичная: попадете на многомиллионные доначисления налогов, навлечете на себя камеральные и выездные проверки от налоговиков.

Какая ответственность ждет бухгалтеров за ошибки

Если оплошности вовремя не исправить, то сотрудника ждет один из шести видов ответственности:

  1. Дисциплинарная.
  2. Материальная.
  3. Административная.
  4. Налоговая.
  5. Уголовная.
  6. Гражданско-правовая (субсидиарная).

Чем быстрее вы научитесь исправлять свои и чужие ошибки, тем меньше вероятность, что вас уволят или вы попадете под уголовку, субсидиарку и. т. д.

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