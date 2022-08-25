Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Опасные схемы налоговой оптимизации
Налоговики вычисляют незаконные схемы легко — для этого у них появилось много инструментов, тот же АСК НДС-2. Показываем, какими способами оптимизировать налоги точно не надо:
- Сотрудничать с техническими фирмами. Тщательно проверяйте контрагентов. Начнутся разрывы в НДС — об этом узнают налоговики. Если ФНС докажет, что вы намеренно сотрудничали с техничкой, ждите огромных доначислений налогов.
- Покупать бумажный НДС. Так вы частично отсрочите уплату налога, но это быстро вскроется и налоговики вас накажут.
- Дробить бизнес. Мы говорим про неправильное дробление бизнеса. Структуризировать компании можно, но только законно и с экономической целью.
- Необоснованно применять налоговые льготы. Если вы попытаетесь таким способом снизить налоги, то ничего хорошего компании это не даст. Нарветесь на проверку из ФНС.
- Создавать фиктивные расходы. Тоже опасная схема, которую не стоит использовать. Особенно, если у вас маленький штат сотрудников и компания.
И что же, законно сэкономить на налогах нельзя? Можно, в этот как раз поможет онлайн-курс «Клерка».
Чем поможет курс, кто обучает
На онлайн-курсе вы узнаете от ведущих налоговых экспертов, как в рамках закона провести налоговую оптимизацию.
Видеоуроки и лекции ведут:
Наталия Бухарина — советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс».
Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».
Поймете, какие схемы не помешают спокойно вести учет, радовать руководителя и законно снизят налоги. Плюсом, больше узнаете про «черные» схемы, которые хоронят бизнес.
Какой документ получите после онлайн-курса
Когда пройдете все тесты и закончите курс — выдадим сертификат. Покажете руководству, что умеете законно оптимизировать налоги, а там может и зарплату за ценность в компании повысят.