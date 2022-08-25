Налоговые схемы

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Если бухгалтер использует незаконные схемы — это выливается в доначисления налогов на миллионы от ФНС, уголовную или субсидиарную ответственность. Вы подставите компанию и возможно кого-то посадят. Разбираемся, как этого избежать.

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Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Опасные схемы налоговой оптимизации

Налоговики вычисляют незаконные схемы легко — для этого у них появилось много инструментов, тот же АСК НДС-2. Показываем, какими способами оптимизировать налоги точно не надо:

  1. Сотрудничать с техническими фирмами. Тщательно проверяйте контрагентов. Начнутся разрывы в НДС — об этом узнают налоговики. Если ФНС докажет, что вы намеренно сотрудничали с техничкой, ждите огромных доначислений налогов.
  2. Покупать бумажный НДС. Так вы частично отсрочите уплату налога, но это быстро вскроется и налоговики вас накажут.
  3. Дробить бизнес. Мы говорим про неправильное дробление бизнеса. Структуризировать компании можно, но только законно и с экономической целью.
  4. Необоснованно применять налоговые льготы. Если вы попытаетесь таким способом снизить налоги, то ничего хорошего компании это не даст. Нарветесь на проверку из ФНС.
  5. Создавать фиктивные расходы. Тоже опасная схема, которую не стоит использовать. Особенно, если у вас маленький штат сотрудников и компания.

И что же, законно сэкономить на налогах нельзя? Можно, в этот как раз поможет онлайн-курс «Клерка».

Чем поможет курс, кто обучает

На онлайн-курсе вы узнаете от ведущих налоговых экспертов, как в рамках закона провести налоговую оптимизацию.

Видеоуроки и лекции ведут:

Наталия Бухарина — советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс».

Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».

Поймете, какие схемы не помешают спокойно вести учет, радовать руководителя и законно снизят налоги. Плюсом, больше узнаете про «черные» схемы, которые хоронят бизнес.

Какой документ получите после онлайн-курса

Когда пройдете все тесты и закончите курс — выдадим сертификат. Покажете руководству, что умеете законно оптимизировать налоги, а там может и зарплату за ценность в компании повысят.

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Налоговые схемы

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Если бухгалтер использует незаконные схемы — это выливается в доначисления налогов на миллионы от ФНС, уголовную или субсидиарную ответственность. Вы подставите компанию и возможно кого-то посадят. Разбираемся, как этого избежать.

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

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