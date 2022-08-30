Как бухгалтеру начать работать на себя и в чем польза

Положительные стороны аутсорса и возможные проблемы

Один из самых главных плюсов: вы не зависите от одной компании. Когда работаете в штате — не в силах взять в работу еще одну, а то и две компании.

Сами выбираете график, когда работать. Можете позволить себе работать хоть ночью, если вам так нравится. Главное — не срывать сроки и выполнять поручения, которые дает заказчик.

Вам никто не говорит, что именно вы обязаны делать. Вид деятельности выбираете на свое усмотрение. Будь то бухучет, налоговое планирование или сфера госзакупок. Важно только правильно презентовать услуги будущим клиентам. Если будете делать это неверно — велик риск растерять заказчиков.

Бухгалтер на аутсорсе вправе решать, как ему общаться с клиентами. Нет никаких корпоративных правил и. т. д — все общение с заказчиком ложится полностью на вас.

Тут тоже бухгалтеры обжигаются и теряют людей, потому что коммуникация — сложная вещь, которой хорошо бы научиться.

У бухгалтера появляются новые задачи и вопросы: как составить прайс-лист на услуги, какие услуги выбрать, как себя презентовать, как удержать клиента и многое другое.

Не паникуйте, мы поможем сделать так, чтобы вы перешли на аутсорс безболезненно и начали работать на себя с удовольствием. Для этого «Клерк» подготовил коллекцию знаний для тех, кто желает уйти из найма в аутсорс.

Почему вам стоит изучить эту подборку

В коллекции по бухгалтерскому аутсорсу:

5 онлайн-курсов;

15 вебинаров.

Один из курсов ведет Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам. За ее спиной — 10 лет бухгалтерского аутсорсинга.

Она столкнулась с проблемами о которых мы писали в этой статье, преодолела их и выстроила собственную бухгалтерскую компанию.

Вместе с Людмилой Ганичевой — аттестованным аудитором, спикером МБМ и автором бухгалтерских курсов, разберетесь в налоговых режимах и какой выбрать именно вам.

Когда пройдете курсы и вебинары, вы научитесь:

выстраивать систему работы с клиентами с нуля;

составлять список услуг и их цену;

презентовать услуги заказчикам так, чтобы они хотели с вами работать;

избежать риска и не остаться без единой копейки в кармане;

Поймете как работает система аутсорсинга, сможете безболезненно перейти на нее, изменить жизнь и работать по-новому.

Высшая ступень: создать бухфирму

Понять, как организовать свою компанию, стать руководителем, нанять сотрудников и получать большие деньги нетрудно. В обучающей коллекции по бухгалтерскому аутсорсу вы узнаете, как правильно это сделать и не ошибиться.