Стартует новый сезон налоговых проверок. Налоговики вышли из отпусков

Какой шанс, что ваша фирма попадет под выездную проверку

Количество выездных проверок не уменьшается, а наоборот увеличивается. В 95% случаев налоговики находят нарушения и доначисляют налоги. Сразу говорим, что шанс пройти выездную проверку идеально есть, но маленький.

ФНС смотрит на определенные факторы, и потом решает, ехать в компанию или нет:

Организация пытается сильно минимизировать НДС — делаете так, чтобы незаконно платить меньше НДС — добро пожаловать на проверку. Компания дробит бизнес без обоснованной экономической цели или сотрудничает с «техничками» — налоговики это вычисляют и тоже приходят. Большие расходы, которые фирма максимально приближает к суммам доходов — ФНС смотрит за подозрительными операциями, если видит нарушения, то приезжает смотреть документы. Когда налоговики запрашивают у организации пояснительные или дополнительные документы и их игнорируют — для ФНС это тревожный звонок , что компания пытается что-то скрыть.

Как пройти проверку

Прежде всего, лучше подготовиться к ней заранее и проводить профилактику. Это как с заболеванием, тут все тоже самое, но с налогами.

Если кратко, то чтобы главбуху не получить уголовку, следует проверять контрагентов, не терять важные документы, а ненужные не оставлять в офисе. Проводить налоговые аудиты.

Мы рассказали только о малой части того, как проходить выездные проверки. Следует еще учесть обыски, допрос, что отвечать налоговикам, о чем молчать.

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