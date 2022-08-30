Стартует новый сезон налоговых проверок. Налоговики вышли из отпусков

Какой шанс, что ваша фирма попадет под выездную проверку
Количество выездных проверок не уменьшается, а наоборот увеличивается. В 95% случаев налоговики находят нарушения и доначисляют налоги. Сразу говорим, что шанс пройти выездную проверку идеально есть, но маленький.
ФНС смотрит на определенные факторы, и потом решает, ехать в компанию или нет:
- Организация пытается сильно минимизировать НДС — делаете так, чтобы незаконно платить меньше НДС — добро пожаловать на проверку.
- Компания дробит бизнес без обоснованной экономической цели или сотрудничает с «техничками» — налоговики это вычисляют и тоже приходят.
- Большие расходы, которые фирма максимально приближает к суммам доходов — ФНС смотрит за подозрительными операциями, если видит нарушения, то приезжает смотреть документы.
- Когда налоговики запрашивают у организации пояснительные или дополнительные документы и их игнорируют — для ФНС это тревожный звонок, что компания пытается что-то скрыть.
Как пройти проверку
Прежде всего, лучше подготовиться к ней заранее и проводить профилактику. Это как с заболеванием, тут все тоже самое, но с налогами.
Если кратко, то чтобы главбуху не получить уголовку, следует проверять контрагентов, не терять важные документы, а ненужные не оставлять в офисе. Проводить налоговые аудиты.
Мы рассказали только о малой части того, как проходить выездные проверки. Следует еще учесть обыски, допрос, что отвечать налоговикам, о чем молчать.
Многие другие нюансы, которые помогут успешно пройти проверку, мы объясняем на онлайн-курсе «Клерка».
Чем поможет курс
На онлайн-курсе вместе с экспертом по налоговой безопасности Иваном Кузнецовым, научитесь:
- грамотно и без лишнего стресса противостоять ФНС;
- узнаете, какие действия налоговой и полиции незаконны;
- отвечать на допросах так, чтобы не попасть под уголовку или субсидиарку;
- правильно читать документы по проверке: протокол допроса, акт документов и. т. д.;
Курс подходит не только бухгалтерам, но и директорам и собственникам бизнеса, так как уголовка может угрожать и вам.