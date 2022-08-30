Налоговые проверки

Стартует новый сезон налоговых проверок. Налоговики вышли из отпусков

Разбираемся, как пройти выездную проверку так, чтобы остаться без доначислений налогов и уголовного дела для главбуха и директора компании.

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Стартует новый сезон налоговых проверок. Налоговики вышли из отпусков

Какой шанс, что ваша фирма попадет под выездную проверку

Количество выездных проверок не уменьшается, а наоборот увеличивается. В 95% случаев налоговики находят нарушения и доначисляют налоги. Сразу говорим, что шанс пройти выездную проверку идеально есть, но маленький. 

ФНС смотрит на определенные факторы, и потом решает, ехать в компанию или нет:

  1. Организация пытается сильно минимизировать НДС — делаете так, чтобы незаконно платить меньше НДС — добро пожаловать на проверку.
  2. Компания дробит бизнес без обоснованной экономической цели или сотрудничает с «техничками» — налоговики это вычисляют и тоже приходят.
  3. Большие расходы, которые фирма максимально приближает к суммам доходов — ФНС смотрит за подозрительными операциями, если видит нарушения, то приезжает смотреть документы.
  4. Когда налоговики запрашивают у организации пояснительные или дополнительные документы и их игнорируют — для ФНС это тревожный звонок, что компания пытается что-то скрыть.

Как пройти проверку

Прежде всего, лучше подготовиться к ней заранее и проводить профилактику. Это как с заболеванием, тут все тоже самое, но с налогами.

Если кратко, то чтобы главбуху не получить уголовку, следует проверять контрагентов, не терять важные документы, а ненужные не оставлять в офисе. Проводить налоговые аудиты.

Мы рассказали только о малой части того, как проходить выездные проверки. Следует еще учесть обыски, допрос, что отвечать налоговикам, о чем молчать. 

Многие другие нюансы, которые помогут успешно пройти проверку, мы объясняем на онлайн-курсе «Клерка».

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