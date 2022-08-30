Обособленные подразделения: учимся правильно регистрировать и вести учет

Что указывать в документах, когда создаете и закрываете ОП
Если начали регистрировать обособку, то в приказе пропишите:
Когда решите закрыть обособленное подразделение, то потребуется только приказ руководителя, в котором укажете все, что нужно.
Бухучет в обособленном подразделении
Вести учет обособка вправе сама, но если выделена на отдельный баланс. Либо учет ведет головная организация.
Отдельный баланс — это конкретный перечень показателей деятельности ОП, который закреплен в учетной политике. Этот документ внутренний, поэтому не предоставляется налоговой в составе отчетности.
Бухгалтерский учет, начинается с учетной политики. Вот и в этом случае организация должна указать в УП необходимые данные для учета:
- перечень показателей деятельности ОП в зависимости от того объема операций, по которым ОП будет вести учет самостоятельно;
- рабочий план счетов ОП;
- используемые формы первичной документации;
- механизм обмена документами между "головой" и обособкой.
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