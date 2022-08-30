Обособленные подразделения, филиалы

Обособленные подразделения: учимся правильно регистрировать и вести учет

Налоговики стали жестче контролировать, регистрирует ли компания ОП и как ведет там учет. Чтобы не наделать ошибок, смотрите наш обзор главного.

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Обособленные подразделения: учимся правильно регистрировать и вести учет

Что указывать в документах, когда создаете и закрываете ОП

Если начали регистрировать обособку, то в приказе пропишите:

Когда решите закрыть обособленное подразделение, то потребуется только приказ руководителя, в котором укажете все, что нужно.

Бухучет в обособленном подразделении

Вести учет обособка вправе сама, но если выделена на отдельный баланс. Либо учет ведет головная организация.

Отдельный баланс — это конкретный перечень показателей деятельности ОП, который закреплен в учетной политике. Этот документ внутренний, поэтому не предоставляется налоговой в составе отчетности.

Бухгалтерский учет, начинается с учетной политики. Вот и в этом случае организация должна указать в УП необходимые данные для учета:

  • перечень показателей деятельности ОП в зависимости от того объема операций, по которым ОП будет вести учет самостоятельно;
  • рабочий план счетов ОП;
  • используемые формы первичной документации;
  • механизм обмена документами между "головой" и обособкой.

Больше о том, как вести учет, как платить налоги и о других проблемах при работе с обособленными подразделениями мы рассказываем на онлайн-курсе «Клерка».

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Вместе с авторами курса вы научитесь:

  • разбираться в разных видах обособленных подразделений
  • вести налоговый и бухгалтерский учет головы и обособок
  • правильно сдавать отчеты;
  • грамотно открывать, регистрировать и закрывать ОП.

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