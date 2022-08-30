Новое письмо от Минфина о ФСБУ 25/2018 «Аренда». Что теперь делать с НДС

Что уточнили в ФСБУ 25/2018

В приказе №101н от 29.06.2022 Минфин разъяснил некоторые сложные моменты, связанные с ФСБУ 25/2018:

1. В состав арендных платежей ФСБУ 25/2018 теперь не включают суммы возмещаемого и невозмещаемого НДС. Это правило действует как со стороны арендатора, так и арендодателя.

Раньше не включались только суммы НДС, подлежащие возмещению. и иные возмещаемые суммы налогов.

2. Если предмет аренды по характеру использования относится к группе основных средств, по которой приняли решение проводить переоценку, то арендатор вправе провести переоценку ППА.

До этого арендатор переоценивал соответствующее ППА и это было обязательно.

3. В ФСБУ 25/2018 «Аренда» вместо организаций госсектора прописали организации бюджетной сферы. То есть ФСБУ привели в соответствие с законом о бухучете.

Уточнения ФСБУ 25/2018 вступили в силу 7 августа 2022 г.

А нам что делать?

ФСБУ 25/2018 может свести с ума любого бухгалтера — он достал многих. Стандарт меняется с каждым письмом Минфина и попробуй в каждом разобраться.

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