Новое письмо от Минфина о ФСБУ 25/2018 «Аренда». Что теперь делать с НДС

Что уточнили в ФСБУ 25/2018
В приказе №101н от 29.06.2022 Минфин разъяснил некоторые сложные моменты, связанные с ФСБУ 25/2018:
1. В состав арендных платежей ФСБУ 25/2018 теперь не включают суммы возмещаемого и невозмещаемого НДС. Это правило действует как со стороны арендатора, так и арендодателя.
Раньше не включались только суммы НДС, подлежащие возмещению. и иные возмещаемые суммы налогов.
2. Если предмет аренды по характеру использования относится к группе основных средств, по которой приняли решение проводить переоценку, то арендатор вправе провести переоценку ППА.
До этого арендатор переоценивал соответствующее ППА и это было обязательно.
3. В ФСБУ 25/2018 «Аренда» вместо организаций госсектора прописали организации бюджетной сферы. То есть ФСБУ привели в соответствие с законом о бухучете.
Уточнения ФСБУ 25/2018 вступили в силу 7 августа 2022 г.
А нам что делать?
ФСБУ 25/2018 может свести с ума любого бухгалтера — он достал многих. Стандарт меняется с каждым письмом Минфина и попробуй в каждом разобраться.
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