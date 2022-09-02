Как проверять контрагентов, чтобы потом вас не обвинили в схематозе

Где смотреть информацию о контрагенте

Чтобы убедиться, что вы законопослушная фирма, которая сотрудничает только с легальными контрагентами, их стоит проверить.

Во-первых, утвердите внутренний регламент, по которому будете проверять контрагентов. Например составьте список вопросов: давно ли компания на рынке, есть ли у нее сайт, положительные отзывы партнеров и клиентов, располагает ли компания свидетельствами, лицензиями, разрешениями и. т. д.

Эту информацию вы найдете в открытых источниках в Интернете:

сайт ФНС;

реестр ЕГРЮЛ;

база данных исполнительных производств ФССП;

сервис госзакупок.

Во-вторых, чтобы уменьшить риск претензий со стороны налоговиков, включите в договор с контрагентом налоговую оговорку.

Суть в том, чтобы прописать в договоре условие, по которому контрагент платит все налоги, сдает налоговые отчеты в срок. В случае, если он нарушает условия, налоговики предъявляют претензии не вам, а контрагенту.

Но это еще не все способы, как уберечь себя от рисков обвинения в схематозничестве. Больше информации мы поместили в коллекцию «Клерка» по налоговой оптимизации.

Чем полезна коллекция

В подборке мы собрали:

5 онлайн-курсов;

15 вебинаров;

сертификаты от «Центра обучения Клерка».

Эксперты «Клерка» расскажут, как правильно планировать налоги, не попасть под АСК-НДС 2. Поделятся профессиональными советами, что делать, если из-за контрагента вашу компанию пришла проверять ФНС.

Уроки проходят в онлайн-формате: смотрите курсы, вебинары, проходите тесты, скачиваете дополнительные материалы.

Вы научитесь законно оптимизировать налоги и делать так, чтобы ФНС не смогла к вам придраться.

Коллекция подходит для бухгалтеров любого профиля: как для новичков, так и для гуру. В этой подборке каждый найдет полезные инструменты, схемы и шаблоны.