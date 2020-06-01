Как амортизировать ОС по новому ФСБУ 6/2020

Ликвидационная стоимость
Устанавливая ликвидационную стоимость (ЛС) отталкивайтесь от следующих моментов:
- Представьте, что объект находится в том состоянии, в котором будет на момент окончания срока полезного использования.
- Затем высчитайте, как и за сколько можно было бы продать такой объект сегодня (на дату определения ЛС).
Не забудьте, что продажа может быть связана с демонтажом объекта, оплатой регистрации, пошлин и других действий, на которые нужны деньги.
По требованию ФСБУ 6/2020, ликвидационную стоимость вы устанавливаете для каждого объекта, по которому начисляете амортизацию.
Когда ликвидационная стоимость равняется нулю
По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» такие случаи есть:
- когда завершается СПИ, и никаких поступлений от выбытия объекта ОС не ожидается;
- сумма возможных поступлений от выбытия объекта ОС слишком мала (тут лучше установить критерий существенности в учетной политике);
- сумма возможных поступлений не определяется. Например: товар новый или уникальный и подобрать рыночный аналог нереально.
Как начислять амортизацию по ФСБУ 6/2020
Способов начисления несколько.
- Линейный.
- Уменьшаемого остатка.
- Пропорциональный количеству продукции, работ или услуг.
Есть пара важных моментов, связанных со способами начисления амортизации.
- для объектов одной и той же группы всегда устанавливайте один и тот же способ расчета амортизации;
- выбранный способ применяйте последовательно из одного периода в другой, чтобы данные сопоставлялись;
- если методы расчета из-за обстоятельств поменялись, способы расчета амортизации тоже пересмотрите.
Как рассчитывать амортизацию
Если ЛС определена, то в формулу для расчета амортизации по выбранному методу ставьте выражение:
(БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ — ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ)
В ФСБУ 6/2020нет упоминания об ускоренной амортизации. Но при способе амортизации через уменьшаемый остаток, использовать коэффициенты ускорения можно.
Однако просто так применять коэффициент нельзя. У вас должна быть обоснованная цель, например, особые условия эксплуатации.
Формула, по которой проводить расчет, компания определяет самостоятельно. Но вы должны выполнить два условия:
- Величина амортизации уменьшается от периода к периоду;
- На конец СПИ балансовая стоимость и ЛС равны.
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