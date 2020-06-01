Амортизация основных средств

Как амортизировать ОС по новому ФСБУ 6/2020

Стандарт привнес новые понятия , правила, формы начисления амортизации. Разбираемся в ФСБУ «Основные средства» вместе. Если у вас вдруг закипит голова — не волнуйтесь, это нормально.

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Как амортизировать ОС по новому ФСБУ 6/2020

Ликвидационная стоимость

Устанавливая ликвидационную стоимость (ЛС) отталкивайтесь от следующих моментов:

  1. Представьте, что объект находится в том состоянии, в котором будет на момент окончания срока полезного использования.
  2. Затем высчитайте, как и за сколько можно было бы продать такой объект сегодня (на дату определения ЛС).

Не забудьте, что продажа может быть связана с демонтажом объекта, оплатой регистрации, пошлин и других действий, на которые нужны деньги.

По требованию ФСБУ 6/2020, ликвидационную стоимость вы устанавливаете для каждого объекта, по которому начисляете амортизацию.

Когда ликвидационная стоимость равняется нулю

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» такие случаи есть:

  • когда завершается СПИ, и никаких поступлений от выбытия объекта ОС не ожидается;
  • сумма возможных поступлений от выбытия объекта ОС слишком мала (тут лучше установить критерий существенности в учетной политике);
  • сумма возможных поступлений не определяется. Например: товар новый или уникальный и подобрать рыночный аналог нереально.

Как начислять амортизацию по ФСБУ 6/2020

Способов начисления несколько.

  1. Линейный.
  2. Уменьшаемого остатка.
  3. Пропорциональный количеству продукции, работ или услуг.

Есть пара важных моментов, связанных со способами начисления амортизации.

  • для объектов одной и той же группы всегда устанавливайте один и тот же способ расчета амортизации;
  • выбранный способ применяйте последовательно из одного периода в другой, чтобы данные сопоставлялись;
  • если методы расчета из-за обстоятельств поменялись, способы расчета амортизации тоже пересмотрите.

Как рассчитывать амортизацию

Если ЛС определена, то в формулу для расчета амортизации по выбранному методу ставьте выражение: 

(БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ — ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ) 

В ФСБУ 6/2020нет упоминания об ускоренной амортизации. Но при способе амортизации через уменьшаемый остаток, использовать коэффициенты ускорения можно. 

Однако просто так применять коэффициент нельзя. У вас должна быть обоснованная цель, например, особые условия эксплуатации.

Формула, по которой проводить расчет, компания определяет самостоятельно. Но вы должны выполнить два условия:

  1. Величина амортизации уменьшается от периода к периоду;
  2. На конец СПИ балансовая стоимость и ЛС равны.

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