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Работодатели не будут выдавать справку 182н с января 2023 года. Что теперь делать

Из-за объединения ПФР и ФСС обмениваться данными о заработке сотрудников и начислять взносы придется по-другому. Что изменится с начала года — читайте в статье.

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Работодатели не будут выдавать справку 182н с января 2023 года. Что теперь делать

Что говорит закон

ФЗ № 237 от 14.07.2022 внес поправки в закон о требованиях к работодателю предоставлять справку сотрудникам по форме 182н.

Сейчас работники имеют право получить справку о доходах и начисленных страховых взносах.

Это закреплено в ст. 4.3 255-ФЗ. Но с начала года все поменяется.

Зачем нужна справка 182н и что в ней пишут

Справка 182н нужна, чтобы отразить данные о работодателе и сумме доходов, которые начислили работнику на работе с учетом всем лимитов для начисления страховых взносов.

Плюсом в нее заносят дни, когда работник болел, был в отпуске по беременности или по уходу за ребенком. Это в случае, если работодатель не начислял страховые взносы в это время.

Со справкой 182н работодателю проще рассчитать больничный сотруднику за первые три дня.

182н — необязательный документ для нового места работы. Но если работник хочет, чтобы бухгалтер учел данные при расчете пособия, тогда лучше иметь ее при себе.

Иначе пособие рассчитают по заработку в новой компании или по МРОТ.

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Когда сотрудник увольняется, руководство обязано выдать ему справку либо в день увольнения, либо в течение трех дней после письменного запроса. 

Какие изменения ждут нас с начала года

С первого января 2023 года, закон не будет требовать от работодателя предоставлять сотруднику справку 182н.

Это обязательство ляжет на плечи единого фонда, который образуется после объединения ПФР и ФСС.

А тем временем, осталось четыре месяца и у работодателей копятся вопросы:

  • обязан ли работодатель запрашивать информацию в фонде или данные будут приходить автоматически?
  • если автоматической рассылки данных не будет, то запросы нужно посылать по каждому больничному или однократно?
  • в какие сроки будет приходить информация из фонда?
  • возможно ли объединить полученную информацию с бухгалтерскими программами?

Все интересующие вопросы по кадрам, справкам, страховым взносам задавайте в «Клерк.Консультациях» — эксперты отвечают быстро, четко, и ссылаются на нормативку. Без ответа на вопрос не оставим. И самое главное — количество вопросов не ограничено. 

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